Hepsi aynı evde yaşıyor! 72 kişilik Hint ailesi görenleri şaşkına çevirdi... “Günde 10 litre süt alıyoruz"

Hindistan’ın Solapur bölgesindeki Doijode aile tek bri çatının altında tam 72 kişilik bir yaşam sürüyor. Ailenin en büyüğü olan Ashwin Doijode, aile üyelerinin sayısının fazla olmasının kimi zaman dezavantajlı durumlar yarattığını belirtse de birlikte yaşamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

ALIŞVERİŞ MİKTARLARI ŞAŞIRTTI

72 kişilik ailenin mutfak masrafları sosyal medya kullanıcılarının en merak ettiği konulardan biri oldu. Ailenin masraflarını yönetenler arasında yer alan Ashwin Doijode, “Her sabah yaklaşık 10 litre süt alıyoruz. Sebze olarak ise yaklaşık 1 tonluk alışveriş yapıyoruz. Bir yıllık pirinç, buğday ve bakliyat alıyoruz. Yaklaşık 40 ila 50 çuval alıyoruz ve inanılmaz uygun fiyatlı oldu” dedi.

ALIŞMAK ZOR OLDU

Aile büyüklerinin çoğu zaman ikili ilişkilerde belirleyici rol oynadığını dile getiren bir başka aile üyesi Naina Doijode, “Başlangıçta aile üyesinin sayısı beni korkuttu ama zamanla alıştım. Aile büyüklerimizle kuşak farklarından dolayı anlaşmak kimi zaman zor oluyor. Ancak onlarla bir arada olmayı seviyorum. Tamamen geleneksel bir aile düzenimiz var” diye konuştu.