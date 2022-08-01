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Hayran kaldıkları çifte aşık oldular şimdi de aynı evde yaşıyorlar! Çoklu ilişki itirafı...

01.08.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dans dersleri alan bir çift, dans öğretmenlerine aşık oldu. Dans öğretmenlerini çocuklarıyla birlikte yaşadıkları evlerine davet eden çift, altı kişilik mükemmel bir aile olduklarını ve aralarında özel bir bağ olduğunu söyledi. İlişkilerinin yoğun bir tepkiyle karşılandığından söz eden Matt ve Carmen ile Brooklyn ve Keith mutluluklarını kimsenin bozamayacağını anlattı.

Hayran kaldıkları çifte aşık oldular şimdi de aynı evde yaşıyorlar! Çoklu ilişki itirafı...

Amerika Birleşik Devletleri’ninin Tennessee eyaletinde yaşayan Matt ve Carmen isimli bir çift, açık ilişki üzerine konuşmaya başladıkları bir dönemde dans derslerine başladı. Dans öğretmenlerine aşık olan ikili eğitmenler Brooklyn ve Keith ile sevgili oldu. Dörtlü bir ilişki yaşadıklarını anlatan çiftler, Matt ve Carmen’in altı ve üç yaşındaki çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşıyorlar.

''Çok eşli bir ilişki içindeyiz, çocuklarımızın babasının kim olduğunu bilmiyoruz!''''Çok eşli bir ilişki içindeyiz, çocuklarımızın babasının kim olduğunu bilmiyoruz!''

“MÜKEMMEL BİR UYUMUMUZ VAR”

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İlişkilerinin hızlı ve organik bir şekilde başladığından söz eden Brooklyn, “Zaman zaman aramızda kıskançlık olabiliyor. Ancak mükemmel bir uyumumuz var. Şu ana kadar bulduğumuz en iyi etiketin heteroseksüel bir dörtlü olduğunu düşünüyorum.Ya da bir çoklu dörtlü ya da ikili bir çift ilişkisi." dedi.

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Matt ve Carmen, çocuklarının Brooklyn ve Keith'i onlarla birlikte yaşayan vaftiz ebeveynleri olarak bildiklerini dile getirdi. Brooklyn ve Keith'in ailelerinin bir parçası olduğundan söz eden Carmen, “Çocuklarımıza bir noktada gerçeği söyleyeceğiz. İnsanlar, poliamor olduğunuzda tuhaf şeylere meraklı olduğunuzu varsayıyorlar. Ne yaparsan yap insanlar seni bir şekilde yargılıyor. Biz çocuklarımızla birlikte mutluyuz” diye konuştu.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 17 yorum
hiçbir haber değeri olmayan bu bilgiyi sayfalarınızda yayınlama amacınız nedir acaba?
Bu tarz ilişkiler biz Türkler’in aile yapısına , dinimize uygun değil ve lanetlenmiştir . Bu tür haberleri yapılmaması gerekli
sapık ilişkilerin bizim aile yapimizda yeri yok

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