Hepsi birbirinden lezzetli! Ramazan’ın 21. gün iftar menüsü

Ramazan ayının 21.gününde hala ne pişirsem diye düşünmeniz çok normal. Ramazan ayının sonuna yaklaştıkça iftara yakışacak yemek bulmak çok daha zorlaşıyor. Eğer sizde akşama ne yapacağınızı düşünüyorsanız iftar sofranızda doyurucu, sağlıklı ve lezzetli bir menü oluşturmak için sizin için hazırladığımız bu özel menüyü mutlaka denemelisiniz.

SEBZE ÇORBASI

MALZEMELER

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy pırasa

1 adet havuç

4 -5 dal taze kereviz yaprağı

2 -3 top karnabahar

20 gram tereyağ

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

Varsa kemik suyu

YAPILIŞI

Öncelikle tüm sebzeleri iri iri doğrayın

Daha sonra tencereye önce tereyağını eritip bütün sebzeleri iyice kavurup üzerine varsa kemik suyu yoksa normal su ilave ederek kaynatın.

Tüm sebzeler iyice haşlandıktan sonra blendere verin ve taneleri kalmayacak şekilde blenderleyin.

Daha sonra kıvamını ayarlayın yani katı ise biraz daha su ilave edin ve baharatlarını ilave edin

Sıcak servis edin

ORMAN KEBABI

MALZEMELER

Yarım kilo kuşbaşı doğranmış et

1 kilo bezelye

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy havuç

2 adet patates

2 adet yeşil biber

Çok az sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Sıcak su

YAPILIŞI

Kızdırdığınız tencereye yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz etleri koyup karıştırarak suyunu çekene kadar kavurun.

Yemeklik doğradığınız soğanı, sarımsağı, tereyağını ve çok az sıvı yağ ekleyip karıştırın.

2 su bardağı sıcak su ilave edip etler yumuşayana, suyunu çekene kadar pişirin. Ben düdüklü tencerede pişirdim. Eğer normal tencerede pişirecekseniz, etleri pişirmek için biraz daha su ilave etmeniz gerekebilir. Çünkü etinize göre pişme süresi değişebilir.

Pişip suyunu çeken ete, domates ve biber salçasını ekleyip biraz kavurduktan sonra doğranmış havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.

İçini çıkardığınız bezelyeleri de ekleyip kavurduktan sonra, üzerini hafif geçecek şekilde sıcak su ekleyin.

Tuzunu, kekik hariç baharatları ekleyip, karıştırın.

Bezelyeler yumuşamaya başladığında küp küp doğranmış patatesleri ekleyip, patateslerin dağılmasına izin vermeden pişirin.

Ocaktan indirmeden doğranmış yeşil biberleri de ilave edip birkaç dakika daha pişirdikten sonra, yemeği ocaktan alıp, kekik ilave ederek karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatıp yemeğinizi yarım saat dinlendirin ve ardından afiyetle tüketin.

Ben dana eti kullandım isteyen kuzu etiyle de yapabilir. İstediğiniz, sevdiğiniz mevsim sebzelerinden, kabak ve patlıcanda ilave edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken, sebzelerin pişme sürelerine göre sıralı şekilde tencereye ilave etmeniz.

PİRİNÇ PİLAVI

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pirinçleri ıslatmak için;

Pirinçlerin üzerini geçecek kadar ılık su

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci bol su ile yıkayın. Uygun bir kaba alarak üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Birazda tuz ilave edip karıştırın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra yıkayarak suyunu süzün. Nişastası gidene kadar yıkıyoruz. Çıkan suyun berrak olması gerekiyor. Tencerede tereyağını eritip suyu süzülmüş pirinci ekleyin ve 4-5 dakika kadar kavurun. Pirinçlerin yeteri kadar kavrulduğunu pirinler tane tane dökülmeye başladığında anlayabilirsiniz.

Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya sıcak et suyunu ekleyelim. İsterseniz yarım tavuk suyu yarım sıcak su kullanabilirsiniz. Tavuk suyunuz yağlı ise bu şekilde su ile karıştırmanızı tavsiye ederim ancak yağlı değilse tamamı tavuk suyu ile çok daha lezzetli olacaktır.

Son olarak tuzu ekleyin.

Pilavınızı kapağı kapalı bir şekilde önce yüksek ateşte pişmeye bırakın.

Üzeri göz göz olduğunda yani üzerindeki suyu çekip pilavın üzerinde nokta nokta delikler oluştuğunda kısık ateşe alın. Pirinçleri yumuşayıp suyu tamamen çekene kadar pişirin.

Pişen pilavınızı ocaktan aldıktan sonra üzerine havlu peçete sererek kapağını tekrar kapatın.

Pilavı 10-15 dk. dinlendirin. Daha sonra tahta kaşık ile karıştırarak servis yapabilirsiniz.

TEPSİDE TEL KADAYIF

MALZEMELER

500 gram taze tel kadayıf

200 gram eritilmiş tereyağı

İrice çekilmiş 1 kase ceviz

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Yarım limon suyu

YAPILIŞI

İlk olarak şerbeti hazırlayarak ılınmaya bırakın. Bunun için şeker ve suyu küçük bir tencereye alın.

Kaynamaya başladıktan 10 dk. sonra limon suyunu ekleyin, 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Derince bir kaba aldığınız tel kadayıfların üzerine eritilmiş ve ilk sıcağı çıkmış tereyağı gezdirin.

Güzelce harmanlanarak kadayıf tellerinin yağlanmasını sağlayın.

Kadayıfın yarısını alın ve küçük boy fırın kabına yerleştirin ve üzerine avuç içi ile bastırarak sıkışmasını sağlayın.

Üzerine bol miktarda ceviz içi serpin ve kalan kadayıfı cevizlerin üzerine yayın. Yine avuç içi ile güzelce bastırın.

Tatlınızı 180°C önceden ısıtılmış fırında 40 dakika kadar güzelce kızartın. Fırından aldıktan sonra 5 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekleyin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetinizi gezdirerek her yerini ıslatın. Şerbetin soğuk olması önemli eğer sıcak olursa kadayıfı hamur yapabilir dikkat edin

Ardından şerbetini çekmesi için birkaç saat dinlendirin.

Şerbetini çeken tatlınızı ister kare iste pizza dilimi gibi kesebilirsiniz.

Uygun bir servis tabağına alarak servis edin.

AFİYET OLSUN!



