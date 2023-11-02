Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 2020'nin Aralık ayında uzun süre aşk yaşadığı Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti.

Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Kemer, kızları Karla'yı 2021'in Temmuz ayında kucağına almıştı. Çiften yeni bir müjdeli haber geldi.

Cemre Kemer, ikinci kez anne olacağını açıkladı.

Objektif karşısında kızı Karla ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımlayan Kemer, "Hamileler toplansın. Yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cemre Kemer'in karnının belirginleştiği görülen videoda, Kemer kızı Karla'ya bebeğinin ultrason görüntüsünü gösterip daha sonra ona sarıldı. Paylaşımıyla hayranlarından yoğun ilgi gören Cemre Kemer'e; Özge Özpirinçci, Aslışah Alkoçlar, Burcu Kara ve Seda Bakan gibi ünlü isimler tebrik mesajı yazdı.







