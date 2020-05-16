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Hepsi grubu yeniden bir araya mı geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 16:30 | Son Güncelleme

Hepsi grubu ile tanınan, ancak daha sonra grubun diğer üyeleri ile ilişkisini sonlandıran Gülçin Ergül, "Eren, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği gerçekleştirmiş. Benimle ilgili güzel temennilerde bulunduğu bana iletildi. İletişime geçmek istedim. Konuştuk, yeniden takipleşmeye başladık" dedi.

Hepsi grubu yeniden bir araya mı geliyor?

Kanal D ekranlarıdna yayınlanan '2. Sayfa’ programına bağlanan Gülçin Ergül, Hepsi grubundan Eren ile geçtiğimiz günlerde yeniden Instagram üzerinden takipleştiklerine dair açıklamalarda bulundu.

“Çok zor günlerden geçiyoruz. 11 yıl önce de kalmış bir olayın artık uzamasını anlamsız buluyorum. Eren, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği gerçekleştirmiş. Benimle ilgili güzel temennilerde bulunduğu bana iletildi. İletişime geçmek istedim. Konuştuk, yeniden takipleşmeye başladık. Eren çok özeldir benim için. Daha sonra Yasemin'le de konuştuk. Eren ve Yasemin bu konuşmamızı Cemre’ye iletmiş. Cemre de bir canlı yayında sesim ve şarkılarım hakkında beni mutlu eden bir yorumda bulunmuş. Kendisine teşekkür ediyorum.

Gerçekten artık 11 sene öncesinde kalsın istiyorum, artık böyle bir husumete gerek yok. Böyle bir adım attım.”

'NEDEN OLMASIN?'

Program sunucularından birisinin “Mesela bir yardım balosunda, sahne teklifi gelse yanıtın ne olur? Hepsi Grubu ile sahneye çıkar mısın?” sorusuna da cevap veren Ergül, “Söz konusu yardımsa başka bir şey. Neden olmasın” dedi.

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