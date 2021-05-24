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Hepsi Grubunun eski üyesi Gülçin Ergül'den ilanı aşk!

24.05.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran Hepsi adlı grupta yer almasıyla tanınan Gülçin Ergül, kariyerine solo devam etme kararı almıştı. Yaptığı solo albümler ile yakaladığı başarının ardından özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ergül, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilanı aşk etti.

Hepsi Grubunun eski üyesi Gülçin Ergül'den ilanı aşk!

Hepsi Grubu'ndan olaylı bir şekilde ayrılan Gülçin Ergün solo kariyerine devam ediyor. Bir dönem gizlice evlenip boşandığı konuşulan 34 yaşındaki Ergül, böyle bir evlilik yaşamadığını dile getirerek iddiaları yalanlamıştı. Sosyal medyada aktif bir kullanıcı olan Ergül, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile yeni bir aşka yelken açtığını gözler önüne serdi. İşte ünlü şarkıcının yeni aşkıyla yayınladığı poz...

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Kendine has ses tonu ve dans figürleri ile büyük beğeni toplayan Ergül, şimdilerde kariyer hayatının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık konuşulur hale geldi. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Ergül, paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek dikkat çekti. Uzun zamandır kalbinin boş olduğu bilinen Ergül, İnstagram hesabının story bölümünden bir erkek ile yayınladığı fotoğraf yeni bir aşka yelken açtığını açık etti.

Gönlünün kapılarının açtığı kişi merak konusu olurken, fotoğrafa kalp emojisi eklemesi ise ilgi odağı oldu.

Hepsi Grubunun eski üyesi Gülçin Ergül'den ilanı aşk!

12 YILLIK KÜSLÜK SONA ERMİŞTİ

Bir dönem adından çokça söz ettiren Hepsi grubu, 2009 yılında yollarını ayırmıştı. Grubun üyesi Gülçin Ergül ise diğer kız arkadaşlarıyla olaylı bir şekilde küsmüş ve solo kariyerine devam etme kararı almıştı. Geçtiğimiz yıl grup üyeleri hakkında çıkan flaş gelişme ile gündeme gelen Ergül, 12 yıllık küslüğün sona erdiğini açıklamıştı.

Hepsi Grubunun eski üyesi Gülçin Ergül'den ilanı aşk!

GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?

Kız grubu kurma hayalini 2004 yılında, AKM ve üniversitede tanışmış olduğu arkadaşları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer ile gerçekleştirdi. Hepsi grubu ile üç albüm ve 2 single çalışması yaptı. Bu albümleriyle hayranlarından tam not aldılar. Hepsi grubundan 2009 yılında ayrılarak solo albüm çıkarma yolunda çalışan Gülçin, 2011 yılında Avrupa Müzik etiketiyle ilk solo maxi single’ını “Bravo” adıyla hayranlarıyla buluşturdu.

Çalıştığı firmayı değiştiren sanatçı, 2015 yılına kadar albüm çalışması yapmadı. 2015 yılında yeni firması Arpej etiketiyle “Bir Tanecik Aşkım” maxi single’ını çıkaran sanatçı bu çalışmada ilk klibini “Bir Tanecik Aşkım” adlı şarkıya çekti.

Uzun yıllar tüm dünyadan çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Kreatif dansçı olarak dans ettiği çağdaş işlerin yanı sıra, koreograflık üzerine çalıştığı dans kompozisyon projelerinden bazılarını sahneledi. 2006 yılında Pepsi reklamlarında oynadı, 2007 yılında ise iki sezon yayınlanan “Hepsi 1” dizisinde Gülçin karakterine ruh verdi. Sanatçı ayrıca 2009 yılında Show TV’nin jenerik müziklerini de seslendirdi.

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