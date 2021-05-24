Hepsi Grubunun eski üyesi Gülçin Ergül'den ilanı aşk!

Hepsi Grubu'ndan olaylı bir şekilde ayrılan Gülçin Ergün solo kariyerine devam ediyor. Bir dönem gizlice evlenip boşandığı konuşulan 34 yaşındaki Ergül, böyle bir evlilik yaşamadığını dile getirerek iddiaları yalanlamıştı. Sosyal medyada aktif bir kullanıcı olan Ergül, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile yeni bir aşka yelken açtığını gözler önüne serdi. İşte ünlü şarkıcının yeni aşkıyla yayınladığı poz...

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Kendine has ses tonu ve dans figürleri ile büyük beğeni toplayan Ergül, şimdilerde kariyer hayatının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık konuşulur hale geldi. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Ergül, paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek dikkat çekti. Uzun zamandır kalbinin boş olduğu bilinen Ergül, İnstagram hesabının story bölümünden bir erkek ile yayınladığı fotoğraf yeni bir aşka yelken açtığını açık etti.

Gönlünün kapılarının açtığı kişi merak konusu olurken, fotoğrafa kalp emojisi eklemesi ise ilgi odağı oldu.

12 YILLIK KÜSLÜK SONA ERMİŞTİ

Bir dönem adından çokça söz ettiren Hepsi grubu, 2009 yılında yollarını ayırmıştı. Grubun üyesi Gülçin Ergül ise diğer kız arkadaşlarıyla olaylı bir şekilde küsmüş ve solo kariyerine devam etme kararı almıştı. Geçtiğimiz yıl grup üyeleri hakkında çıkan flaş gelişme ile gündeme gelen Ergül, 12 yıllık küslüğün sona erdiğini açıklamıştı.