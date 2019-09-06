YEMEK

Her bir yudumda sağlık var: Börek çorbası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 06.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

Antep yöresine ait olan börek çorbası, lezzeti ve yoğunluğuyla ana yemeği aratmıyor. Yapımı biraz meşakkatli olsa da tadını alınca "buna değer!" diyeceksiniz...

Her bir yudumda sağlık var: Börek çorbası tarifi

Gaziantep'in en özel lezzetlerinden biri olan börek çorbası her bir kaşıkta sağlık ve lezzet veriyor. Adı çorba olsa da kendileri bir ana yemek kadar doyurucu. Eğer misafir ağırlayacaksanız bu enfes lezzeti sizler için önerebiliriz. İşte detayları...

MALZEMELER
Bir su bardağı haşlanmış nohut
200 gr yağsız kıyma
500 gr kuzu eti
3 su bardağı un
Bir kilo yoğurt
Bir yemek kaşığı tereyağı
2 adet kuru soğan
Bir adet yumurta
Yarım paket süzme yoğurt
Nane ve tuz

HAZIRLANIŞI

Kuzu etini kuşbaşı formunda doğrayın ve kavurun. Etler pişince içine haşlanmış nohudu ekleyin. Tencereye 6 bardak sıcak su ilave edin ve karışımı kaynamaya bırakın.

Bir tavada küp küp doğradığınız soğanları tereyağında kavurun. Soğanların rengi dönünce kıymayı da ilave edin. Karışım hazır olunca ocaktan alın ve bir kenarda soğumaya bırakın.

Sıra geldi hamuru hazırlamaya. Derin bir kabın içine unu alın. İçine yumurtayı kırın ve tuzu ekleyin. Ardından kavurduğunuz kıyma harcını da ilave edin. Hamur elde etmek için bir elinizle malzemeleri karıştırırken bir yandan da ılık suyu yavaş bir şekilde kaba ekleyin. Hamurun sert olmamasına dikkat edin.

Hazırladığınız hamuru parçalara bölün, yuvarlayın ve uzun şeritler haline getirin. Şeritleri kesip iki parmağınızın arasında sıkın. Tüm hamura şekil verdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirin.

Bir yandan haşlanan et ve nohudun içine hamurlarınızı atın. Sıra geldi çorbanın terbiyesini hazırlamaya. Bunun için yoğurdu bir kaba alın. İçine 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı süt ekleyin. Karışımı çırpın. Ardından kabın içine az bir miktar yavaş yavaş çorbanın suyundan ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Çırptığınız karışımı yavaş yavaş çorbaya ilave edin ve kesilmemesi için hızlı bir şekilde çırpın. Bütün malzemeler bir tencerede buluşunca tuz ve naneyi de ekleyin. Yaklaşık 10 dakika kaynattıktan sonra çorbanız hazır. Afiyet olsun...


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