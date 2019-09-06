Her bir yudumda sağlık var: Börek çorbası tarifi

Gaziantep'in en özel lezzetlerinden biri olan börek çorbası her bir kaşıkta sağlık ve lezzet veriyor. Adı çorba olsa da kendileri bir ana yemek kadar doyurucu. Eğer misafir ağırlayacaksanız bu enfes lezzeti sizler için önerebiliriz. İşte detayları...

MALZEMELER

Bir su bardağı haşlanmış nohut

200 gr yağsız kıyma

500 gr kuzu eti

3 su bardağı un

Bir kilo yoğurt

Bir yemek kaşığı tereyağı

2 adet kuru soğan

Bir adet yumurta

Yarım paket süzme yoğurt

Nane ve tuz

HAZIRLANIŞI

Kuzu etini kuşbaşı formunda doğrayın ve kavurun. Etler pişince içine haşlanmış nohudu ekleyin. Tencereye 6 bardak sıcak su ilave edin ve karışımı kaynamaya bırakın.

Bir tavada küp küp doğradığınız soğanları tereyağında kavurun. Soğanların rengi dönünce kıymayı da ilave edin. Karışım hazır olunca ocaktan alın ve bir kenarda soğumaya bırakın.

Sıra geldi hamuru hazırlamaya. Derin bir kabın içine unu alın. İçine yumurtayı kırın ve tuzu ekleyin. Ardından kavurduğunuz kıyma harcını da ilave edin. Hamur elde etmek için bir elinizle malzemeleri karıştırırken bir yandan da ılık suyu yavaş bir şekilde kaba ekleyin. Hamurun sert olmamasına dikkat edin.