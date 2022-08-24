Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Her detayı kan dondurdu! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Her detayı kan dondurdu! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

24.08.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'dan 27 yaşındaki Rozalba Maria Grime isimli kadın, bebek bekleyen öğretmen arkadaşı Flavia Godinho Mafra'yı tuğlayla döverek ve doğmamış çocuğunu rahminden çalmak ve genç kadının ölümüne sebep olmak suçlarından tutuklandı ve 57 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Her detayı kan dondurdu! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

25 yaşındaki genç öğretmen Flavia Godinho Mafra, heyecanla ilk bebeğini bekliyordu. Ancak talihsiz kadın, yakın arkadaşı Rozalba Maria Grime'ın korkunç planına kurban gitti. Doğum için bir kutlama yapma bahanesiyle arkadaşını kandıran Grime, onu tenha bir bölgeye çekip başına tuğlayla vurarak etkisiz hale getirdi. Karnını kesip bebeği alan Grime, olayın ortaya çıkmasıyla birçok farklı suçtan 57 yıl hüküm giydi.

İLK ÇOCUKLARIYDI

hamile34

Kan donduran olay 27 Ağustos 2020'ye yaşandı. Eşi Valdeli ile 2019 yılında evlenen Mafra, heyecanla ilk çocuğunu bekliyordu. Bir diyabet hastası olduğu için, pandemi nedeniyle çok fazla dışarı çıkmayı ve sosyal olmayı tercih etmeyen genç kadın, hamileliğine dair detayları ve heyecanını sosyal medya üzerinden dostlarıyla paylaşıyordu.

KUTLAMA TEKLİF ETTİ

Flavia'nın okul arkadaşı olan Rozalba Grimm de süreci sosyal medyadan takip edenlerdendi ve arkadaşının heyecanını paylaşmak için bir kutlama yapmayı telif etti. Flavia başta teklifi geri çevirse de arkadaşının ısrarlarına dayanamadı.

GERİ DÖNMEDİ

eş687

Hamileliğinin 36. haftasında olan Flavia, 27 Ağustos 2020 günü Rozalba'nın hazırladığı kutlama için evden çıktı ama bir daha geri dönmedi. Endişelenen eşi Valdeli, insanlara ulaştığında herkes ona Rozalba'nın partiyi son anda iptal ettiğini söyledi.

ENDİŞEYE KAPILDI

Eşinin nerede olduğunu öğrenmek için Rozalba'nın evine giden genç adam, Rozalba’nın, Flavia'nın başka birisiyle evden ayrıldığını söylemesi üzerine endişeye kapıldı. Bütün aile endişe için Flavia'yı aradı ama kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı.

CESEDİ BULUNDU

olayyeri

Olayın ertesi günü, Flavia'nın cesedi Canelinha kasabasındaki eski bir çömlekçilik alanında bir fırına saklanmış halde bulundu. Genç kadının karnı maket bıçağıyla kesilmiş ve bebeği alınmıştı. Ayrıca başına tuğla ile vurularak etkisiz hale getirilmişti. Ölüm sebebi ise karnının kesilmesiyle çok fazla kan kaybetmesiydi.

BEBEĞİN PEŞİNDEYDİ

Yapılan soruşturmalar, Flavia'nın davet edildiği kutlamanın planlı bir cinayetin ilk aşaması olduğunu ortaya çıkardı. Polisler, sosyal medya paylaşımlarının izlendiğini ve cinayeti işleyen kişinin baştan beri bebeğin peşinde olduğunu düşündüler.

DOĞUM BELİRTİSİ YOKTU

Soruşturmalar devam ederken, Flavia'yı gören son kişi olan Rozalba'nın eşiyle birlikte, elinde yeni doğmuş bebekle hastaneye giderek doğum yaptığını söylediği öğrenildi.Ancak hastane personeli, genç kadın vücudunda doğum yaptığına dair herhangi bir belirti bulamayınca durumdan şüphelendi.

HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

bıçak

Bütün gerçek böylece ortaya çıktı. Yapılan testler, bebeğin Flavia'nın bebeği olduğunu ortaya çıkardı. Bebeğin hayatta kalmış olması bir mucizeydi. Daha sonra yapılan incelemelerde de Flavia'nın en son Rozalba’nın arabasında görüldüğü, aracın da son olarak Flavia’nın cesedinin bulunduğu konumda olduğu tespit edildi.

DÜŞÜK YAPMIŞTI

rozalba

Gözaltına alınan Rozalba, sorgu esnasında suçlarını kabul etti. Genç kadın, Ocak 2020'de düşük yapmış ancak bunu eşinden ve ailesinde saklamıştı. Uzun süre hamile gibi davranan Rozalba, Flavia'nın bebeğini çalmak için 6 hafta boyunca plan yaptığını itiraf etti.

57 YIL HAPİS CEZASI

Başlangıçta eşi Zulmiar Schiestl de onunla birlikte tutuklanmıştı ancak suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. Grimm ise, ağırlaştırılmış cinayet, bir bebeği öldürmeye teşebbüs, bir cesedin gizlenmesi, adaleti engelleme, küçük bir çocuğu kaçırma ve yeni doğmuş bir bebeğin haklarını inkar etmekten suçlu bulundu ve 57 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Flavia'nın bebeğinin ise şimdi ailesi tarafından korunduğu bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yediÖpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi
Erotik içerikleri için 'kiralık sevgili' aradığını açıkladı!Erotik içerikleri için 'kiralık sevgili' aradığını açıkladı!
Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay olduSınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
cinayet hamilelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Karısı doğum yaptığı anları paylaştı! Tepkisi gündem oldu

Karısı doğum yaptığı anları paylaştı! Tepkisi gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.