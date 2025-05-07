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Her evde var, her gün kullanıyoruz! Klozetten bile daha kirli olduğu ortaya çıktı

Herkes evinin en kirli yerinin klozet olduğunu düşüyor fakat gerçek bambaşka çıktı. Her gün kullandığımız ev eşyasının klozetten 75 kat daha kirli olduğu öğrenildi.

Her evde var, her gün kullanıyoruz! Klozetten bile daha kirli olduğu ortaya çıktı

Bilim insanları, her gün evde kullandığımız bir eşyanın tuvaletten 75 kat daha kirli olduğunu söylüyor. Yapılan bir araştırma, masum görünen kanepelerin aslında evinizin en kirli yeri olduğunu ortaya koydu.

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SONUÇLAR ŞAŞKINLIK YARATTI

Kanepelerin 100 santimetrekarede ortalama 508 bin 883 adet ölü deri ve yiyecek parçacıklarıyla ilişkilendirilen Aerobik Mezofilik Bakteri (AMB) barındırdığı ortaya çıktı.

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Buna karşılık, klozet 100 santimetrekareye sadece 6.800 AMB, mutfak çöp kutusu sadece 6.000 AMB düşürüyordu. Araştırmacılar, kanepenin diğer potansiyel mikrop kaynaklarıyla nasıl karşılaştırıldığını görmek için evdeki diğer bazı eşyalardan da örnek aldı. Her gün dokunduğumuz birçok nesnenin evin en kirli yerleri kadar kötü olduğu ortaya çıktı. Çalışma masasından alınan sürüntü örneklerinde 100 santimetrekarede 5.900 AMB olduğu, bunun da çöp kutusundan ancak biraz daha temiz olduğu görüldü.

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Kanepede sadece AMB gibi düşük riskli bakteriler değil, aynı zamanda potansiyel olarak daha tehlikeli patojenler de bulunuyor. Kanepelerde astım veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde sorunlara yol açabilen maya ve küfün yanı sıra gıda zehirlenmesi, sepsis ve stafilokok enfeksiyonlarına neden olan Koagülaz pozitif Stafilokoklar da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
tuvalet
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