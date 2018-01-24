Her filminde cömertçe soyundu! Gazinocular kralıyla evlendi

1 / 16 Bunlardan 21 tanesini 1978’de, 37’sini de 1979’da, bir bakıma 16mm’lik sinemanın imparatoriçesi konumuna gelerek yaptı.

2 / 16 Diğer meslektaşları gibi cömertçe soyundu, özgürce sevişti, güldürülerden melodramlara geçti, başta Bülent Kayabaş olmak üzere daha çok tiyatro oyuncularıyla oynadı. (Hadi Çaman, Aydemir Akbaş, Şemsi İnkaya).

3 / 16 Zerrin Egeliler her rolün kadını olarak kameranın karşısına çıkarıldı. Köylü kızı oldu (Can Hatice, Sırrı Gültekin, 1978; Madrabaz, Yavuz Yalınkılıç, 1979), tecavüze uğradı (Uçurum, Yücel Uçanoğlu, 1978), ciddi bir rolde ve Halit Refiğ’in yönetiminde, komşusu olan Can Gürzap’ı baştan çıkartı (Yaşam Kavgası, 1978).

4 / 16 Bazen ateşli bir hizmetçi oldu (Yedi Yürekli Şaban, Çapkınlar Kralı, Yavuz Figenli, 1978), bazen de bir dolandırıcı oldu.

(Acemi Dolandırıcılar, Yücel Uçanoğlu, 1979), kocasını aldatan bir kadın (Ahlaksız Utanç, Savaş Eşici, 1979), kaçırılan bir dansöz (Ay Aman Of, Ülkü Erakalın, 1979), bir işçi kızı (Bal Badem, Çetin inanç, 1979), deli bir kız (Canın İsterse, Yavuz Figenli, 1979), cinsiyet değiştiren bir kadın (Minnoş, Aram Gülyüz, 1979), (Kadın isterse, Savaş Eşici, 1979), bir pavyon sahibi (Sürtük/Hayat Kadını, Çetin İnanç, 1979) ve sık sık bir hayat kadını oldu. (Günahkâr Kadın, Ülkü din, 1979; Lekeli Kadın, Ülkü Erakalın, 1979; O Kadınlardan Biri, Alev Skandal, Ülkü Erakalın, 1979).