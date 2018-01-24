Her filminde cömertçe soyundu! Gazinocular kralıyla evlendi
Hiç kuşku yok ki seks furyasının yarattığı oyunculardan en çok ünlenen ve rekorlar kıran, işletmeciler tarafından garantili görülen, hiç umursamadan ister başrol ister ikinci kadın oynayan, dönemin erotik sinemasının içinde her tür rolü deneyen, rahatlığı ve Anadolu’ya uygun fiziksel nitelikleriyle hoş karşılanan isim Zerrin Egeliler oldu.
Zerrin Egeliler 1977’den son filmini çektiği 1981’e kadar 60 kadar film çevirdi.
Zerrin Egeliler
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Bunlardan 21 tanesini 1978’de, 37’sini de 1979’da, bir bakıma 16mm’lik sinemanın imparatoriçesi konumuna gelerek yaptı.
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Diğer meslektaşları gibi cömertçe soyundu, özgürce sevişti, güldürülerden melodramlara geçti, başta Bülent Kayabaş olmak üzere daha çok tiyatro oyuncularıyla oynadı. (Hadi Çaman, Aydemir Akbaş, Şemsi İnkaya).
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Zerrin Egeliler her rolün kadını olarak kameranın karşısına çıkarıldı. Köylü kızı oldu (Can Hatice, Sırrı Gültekin, 1978; Madrabaz, Yavuz Yalınkılıç, 1979), tecavüze uğradı (Uçurum, Yücel Uçanoğlu, 1978), ciddi bir rolde ve Halit Refiğ’in yönetiminde, komşusu olan Can Gürzap’ı baştan çıkartı (Yaşam Kavgası, 1978).
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Bazen ateşli bir hizmetçi oldu (Yedi Yürekli Şaban, Çapkınlar Kralı, Yavuz Figenli, 1978), bazen de bir dolandırıcı oldu.
(Acemi Dolandırıcılar, Yücel Uçanoğlu, 1979), kocasını aldatan bir kadın (Ahlaksız Utanç, Savaş Eşici, 1979), kaçırılan bir dansöz (Ay Aman Of, Ülkü Erakalın, 1979), bir işçi kızı (Bal Badem, Çetin inanç, 1979), deli bir kız (Canın İsterse, Yavuz Figenli, 1979), cinsiyet değiştiren bir kadın (Minnoş, Aram Gülyüz, 1979), (Kadın isterse, Savaş Eşici, 1979), bir pavyon sahibi (Sürtük/Hayat Kadını, Çetin İnanç, 1979) ve sık sık bir hayat kadını oldu. (Günahkâr Kadın, Ülkü din, 1979; Lekeli Kadın, Ülkü Erakalın, 1979; O Kadınlardan Biri, Alev Skandal, Ülkü Erakalın, 1979).
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Zerrin Egeliler 1981’de Kibariye ile Fikret Hakan’ın başrollerini paylaştığı Kimbilir’de (Temel Gürsu) bir yan rol oynayarak son filmini oynadı.
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Sonraysa sinemayı ve erotik sinemanın kendisine getirdiği ünü unutarak gece kulübü sahibi olan ve 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahri Balcı ile evlendi ve Bursa'ya yerleşti.
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KOAH hastalığı tedavisi gören Fahri Balcı eylül ayında girdiği sauna sonrası sağ boyun damarına pıhtı atması sonucunda komaya girdi ve hayatını kaybetti.
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ORGANLARI 5 KİŞİYE UMUT OLDU
Fahri Balcı'nın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, ailesinin onayıyla yapılan operasyon sonucu bağışlanan karaciğeri, 2 böbrek ve 2 korneası, uzman ekip tarafından alınarak organ bekleyen 5 hastaya nakledildi.
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İşte Zerrin Egeliler'in Yeşilçam'dan fotoğrafları...
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