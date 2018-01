Her filminde cömertçe soyundu! Gazinocular kralıyla evlendi

3 / 16 Zerrin Egeliler her rolün kadını olarak kameranın karşısına çıkarıldı. Köylü kızı oldu (Can Hatice, Sırrı Gültekin, 1978; Madrabaz, Yavuz Yalınkılıç, 1979), tecavüze uğradı (Uçurum, Yücel Uçanoğlu, 1978), ciddi bir rolde ve Halit Refiğ’in yönetiminde, komşusu olan Can Gürzap’ı baştan çıkartı (Yaşam Kavgası, 1978).