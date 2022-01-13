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Her geçen gün daha fazla yayılıyor! Adı şaşırtsa da ağrıları dayanılmaz: Ölü popo sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

13.01.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bakışta adı şaşırtsa da ölü popo sendromu her geçen gün daha fazla kişide görülmektedir. Ağrıları dayanılmaz olan çağın hastalığının temel nedeni saatlerce oturmak ve hareketsiz kalmak olarak gösteriliyor. Bilimsel adı gluteal amnezi olan ölü popo sendromuna dikkat edilmelidir.

Her geçen gün daha fazla yayılıyor! Adı şaşırtsa da ağrıları dayanılmaz: Ölü popo sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Kalça adelelerinin kullanılmaması sonucu ortaya çıkan ölü popo sendromu yani gluteal amnezi genelde masa başında çalışan, gün içinde çok fazla hareket etmeyenlerde görülen bir rahatsızlıktır.

BEL VE AYAK BİLEĞİ AĞRILARINA DİKKAT

Birçok insanın bilmediği gluteal amnezi ya da ölü popo sendromu, Cleveland Clinic'in Wellness Enstitüsünde çalışan Andrew Bang, "Biliyorum belki şaşırtıcı gelecek ama tüm gün oturmanın duruştan ziyade popoya da büyük bir zararı var." Kalçalarda bulunan gluteus medius adlı kaslar ölü popo sendromunun gerçekleştiği bölgelerden en etkili olanı.

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Gluteus medius normal olarak pelvisin stabilize edilmesine yardımcı olduğu için, gluteal amnezi vücudun dengesizliği telafi etmeye çalışması nedeniyle bel ve ayak bileği sorunlarının yanı sıra kalça ağrısına da yol açabilir.

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Fizyoterapistlere göre uzun süre oturulduğunda bükülme hareketi yapan flexor kası kısalır ve sıkılaşır. Bunun sonucunda kalça kasları uygun bir şekilde çalışmaz. Kasların kısalması ve sıkışması sonrasında ağrılar meydana gelir.

ÖLÜ POPO SENROMUNU ANLAMANIN BASİT YOLU

Eğer sizde de gluteal amnezi rahatsızlığı varsa bunu basit bir yolla anlayarak önleminizi alabilirsiniz. Ayaktayken büyük bir adım atın. Böbrekteki havuzcuğa verilen ad olarak bilinen pelvisiniz eğer bacağınızı attığınız yöne kayıyorsa muhtemelen sizde de ölü popo sendromu var.

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Bunu önlemek için aralıklarla koltuğunuzdan kalkıp kısa süreli yürüyüşler yapabilir, sık sık egzersizler uygulayabilirsiniz.

Bununla birlikte bu durumdan muzdarip insanlar, uzun saatler oturduktan sonra kalçalarının uyuştuğunu ve ağrıdığını ayrıca bellerinde, kalçalarında ve hatta dizlerinde ağrı yaşadıklarını ifade ederler. Ölü popo sendromundan muzdarip olduğunuzdan şüpheleniyorsanız yapmanız gereken ilk şey, uygun şekilde teşhis konulması için doktora gitmeniz gerektiğidir.

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