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  4. Her geçen gün güzelleşiyor! Yeşim Ceren Bozoğlu kasığına kadar olan yırtmacıyla hayran bıraktı

Her geçen gün güzelleşiyor! Yeşim Ceren Bozoğlu kasığına kadar olan yırtmacıyla hayran bıraktı

25.12.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Hande Doğandemir ile Kutsi'nin yer aldığı Annemizi Saklarken dizisinde Füsun karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. İki kıyafet denediği anları sosyal medyadan paylaşan ünlü isim, derin bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Annemizi Saklarken'in Füsun'u Yeşim Ceren Bozoğlu, mide küçültme ameliyatı sonrası 58 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü.

Başrollerinde Hande Doğandemir ile Kutsi'nin yer aldığı Annemizi Saklarken dizisinde Füsun karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından elbise denediği anları paylaştı.

yeeşim

Ünlü oyuncu önce kırmızılar içinde bir elbise denedi. Ardından da derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile kamera karşına geçti. Kırmızı ve siyah iki farklı elbise boy gösteren Bozoğlu, paylaşımının altına "Nihayet son ikiye kalmayı başardık, sizce hangisi?" notunu düşerek takipçilerinin fikrini sordu. Öte yandan ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti.
yeşim

Ünlü oyuncuya çok sayıda "Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Yeşim Ceren Bozoğlu
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