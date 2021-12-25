Her geçen gün güzelleşiyor! Yeşim Ceren Bozoğlu kasığına kadar olan yırtmacıyla hayran bıraktı

Annemizi Saklarken'in Füsun'u Yeşim Ceren Bozoğlu, mide küçültme ameliyatı sonrası 58 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü.

Başrollerinde Hande Doğandemir ile Kutsi'nin yer aldığı Annemizi Saklarken dizisinde Füsun karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından elbise denediği anları paylaştı.

Ünlü oyuncu önce kırmızılar içinde bir elbise denedi. Ardından da derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile kamera karşına geçti. Kırmızı ve siyah iki farklı elbise boy gösteren Bozoğlu, paylaşımının altına "Nihayet son ikiye kalmayı başardık, sizce hangisi?" notunu düşerek takipçilerinin fikrini sordu. Öte yandan ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti.



Ünlü oyuncuya çok sayıda "Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

