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Her gün zorbalıkla karşılaştı ama yaptığı şey ona ödül getirdi!

gizemino gizemino
YAŞAM  | 08.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

13 yaşındaki Nadia Sparks çevreyi koruma ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için yıllardır çöp topluyor! Okulda diğer öğrenciler tarafından bu konuda alay konusu olan Nadia'nın yaptıklarını görünce bu kız çocuğunun hikayesi sizlere de ilham olacak...

Her gün zorbalıkla karşılaştı ama yaptığı şey ona ödül getirdi!

İngiltere'nin Norwich şehrinde yaşayan Nadia Sparks akranlarına örnek olacak bir hareket başlattı! Okula giderken ve eve dönerken sokakta bulduğu çöpleri toplayan 13 yaşındaki Nadia bugüne kadar 1100 litreden fazla çöp topladı ki bunların çoğu doğaya geri dönüştürüldü.
Nadia, yaşadığı topluluğu ve hepimizim paylaştığımız dünyayı önemseyen biri.

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Ama okulundaki kabadayılar olarak adlandırdığı zorbalığı seven öğrenciler Nadia'nın bu davranışını anlamamakla birlikte onu "çöp kız"olarak ilan edip, her gün okulda dalga geçiyorlar.

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Bu zorbalıklara kulak asmayan ve amacını her gün gerçekleştiren Nadia, Facebook'ta "Team Trash Girl" yani "Çöp kız takımı" diye bir sayfa açtı. Sayfada kendi çöp toplama hikayelerini anlatıyor ve diğer insanları bu konuda cesaretlendirmeyi hedefliyor.

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"Gezegenin sorunları çözülemez hal almadan önce insanlara ilham olmak istiyor. Herkes birbirini desteklerse bu dünyayı çevre kirliliğinden kurtarabiliriz" diyen Nadia insanlara her gün en az 3 tane bulduğu çöpü toplamasını diliyor.

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2018 yılında hikayesi birçok yabancı internet sitesinde haber olunca Nadia WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından elçi seçildi ve bu hareketinden dolayı ödüle layık görüldü.

Tabii Nadia dünya çapında kendi duyurunca okulda zorbalık yapan öğrenciler takdir etmek yerine onun canını daha çok sıkmaya başladı. Öğrenciler Nadia'nın üzerine plastik şişe atarken, yanında geçtiklerinde yumruklamaya başladı. Bundan daha korkunç hareketler gün yüzüne çıkınca Nadia okulunu değiştirmek zorunda kaldı!

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Şimdi yeni okulunda, öğretmeni Matt Willer ile birlikte projesini daha da genişleten Nadia şimdilerde yaptığı şeylerle büyük övgü topluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nadia Sparks çevre kirliliği geri dönüşüm

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