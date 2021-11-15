Her paylaşımı olay! Survivor Ayşe Yüksel'den bornozlu poz!

Survivor 2021 sezonunda mavi takımda mücadele eden Ayşe Yüksel, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Yüksel'in ''Günaydın'' notunu düştüğü pozu olay oldu.

Survivor 2021'in son kadın yarışmacısı Ayşe Yüksel, adadan döndükten sonra müzik çalışmalarına başlamıştı. Oyuncu olmak istediğini her fırsatta dile getiren Yüksel, açıklamalarıyla da sık sık gündeme düşüyor.

Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşadığı polemikle hatırlanan Survivor eski yarışmacısı, Aleyna Kalaycıoğlu'na yaptığı ''Seni çöpe atacağım poşete yazık'' göndermesiyle dikkat çekmişti.

Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Ayşe Yüksel'in iddialı pozlarına beğeni yağıyor.



