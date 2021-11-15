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Her paylaşımı olay! Survivor Ayşe Yüksel'den bornozlu poz!

15.11.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonunun iddialı yarışmacılarından Ayşe Yüksek, sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Yüksel, bu defa Instagram hesabından paylaştığı bornozlu pozla dikkatleri üzerine topladı.

Her paylaşımı olay! Survivor Ayşe Yüksel'den bornozlu poz!

Survivor 2021 sezonunda mavi takımda mücadele eden Ayşe Yüksel, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Yüksel'in ''Günaydın'' notunu düştüğü pozu olay oldu.

Survivor Ayşe Yüksel'den bornozlu poz!

Survivor 2021'in son kadın yarışmacısı Ayşe Yüksel, adadan döndükten sonra müzik çalışmalarına başlamıştı. Oyuncu olmak istediğini her fırsatta dile getiren Yüksel, açıklamalarıyla da sık sık gündeme düşüyor.

Her paylaşımı olay! Survivor Ayşe Yüksel'den bornozlu poz!

Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşadığı polemikle hatırlanan Survivor eski yarışmacısı, Aleyna Kalaycıoğlu'na yaptığı ''Seni çöpe atacağım poşete yazık'' göndermesiyle dikkat çekmişti.

Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Ayşe Yüksel'in iddialı pozlarına beğeni yağıyor.

Her paylaşımı olay! Survivor Ayşe Yüksel'den bornozlu poz!

Her paylaşımı olay! Survivor Ayşe Yüksel'den bornozlu poz!


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Anahtar Kelimeler:
survivor Ayşe Yüksel
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