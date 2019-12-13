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Her satırı iğrenç! Küçük çocuk eve gelince ailesi fark etti

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | Son Güncelleme

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde Ö.A.E. (4) adlı erkek çocuğu darp ederek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet T. (64) tutuklandı.

Her satırı iğrenç! Küçük çocuk eve gelince ailesi fark etti

Olay, dün öğlen saatlerinde Çatalpınar ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evinin önünde oynayan Ö.A.E. adlı erkek çocuk, Mehmet T. tarafından ıssız bir yere götürüldü. Çocuğu darp eden Mehmet T., cinsel istismarda bulundu. Eve dönen çocuk ailesinin ihbarı ile gelen sağlık görevlilerince Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Olay öncesi Mehmet T.'nin mahallede görüldüğü iddiası üzerine, şüpheli gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Mehmet T., jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
ordu cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
ASIN BU KANSIZI..LUT KAVMİNİ GEÇTİNİZ ALLAH BELANIZI VERSİN..
Topluma ne oluyor, cezalar caydırıcı değil ...
allaha havale ediiyorum seni pislik insan
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