Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti... "Oğlunu, müdür yardımcısının çocuğunun gittiği sınıfa kaydettir"

Afyonkarahisar'da bir okulda gerçekleştirilen deneme sınavı sonrası ortalık karıştı. Bazı veliler, okul müdür yardımcısının oğlunun olduğu sınıfın 'seviye sınıfı' olarak özel şekilde oluşturulduğunu iddia etti ve durumu CİMER’e şikayet etti.

Olay, kent merkezindeki Kocatepe Ortaokulu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.R. isimli veli, bu yıl 5. sınıfa giden oğlunu okula kayıt ettirdiği sırada, diğer velilerin "Çocuğunu müdür yardımcısı B.K'nin çocuğunun gittiği sınıfa kaydettir" telkiniyle karşılaştı. İddiaya göre, A.R. olayın gerekçesini sorduğunda veliler, müdür yardımcısının oğlunun olduğu okulun 'seviye sınıfı' olarak nitelendirilen ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olan 'özel' sınıf olduğunu belirtti. A.R., durumu Müdür Yardımcısı B.K'ye iletti. B.K ise iddianın asılsız olduğunu söyleyerek çocuğu kontenjanı boş olan bir sınıfa verebileceklerini ifade etti.

CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından 14 Ekim'de okul genelinde deneme sınavı yapıldı ve okul yönetimi sınav sonuçlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Yayınlanan sınav sonuçları ayrıca velilerin olduğu mobil haberleşme gruplarına da öğretmenler tarafından yollandı. Sınav sonuçlarını gören bir çok veli duruma tepki gösterdi. Veliler, B.K'nin çocuğunun bulunduğu ve 'özel sınıf' söylentileri ile gündeme gelen 5-F şubesindeki öğrencilerin yüzde 80'ninden fazlasının 390 puanın üstünde aldığını, diğer sınıfların ise sadece yüzde 40'nın 250-370 arasındaki bir puan diliminde olduklarını fark etti. Sınav sonuçlarını gören velilerden A.R., duruma tepki gösterip olayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) iletti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA YAPILACAK

Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ise, CİMER’e iletilen şikayetin kendilerine ulaşmasının ardından gerekli soruşturmanın yapılacağını ifade etti. (İHA)

