Her Şey Seninle Güzel filmi 1 Şubat Salı akşamı yeniden televizyon ekranlarında olacak. Filmin yayın akışında yer aldığını gören internet kullanıcıları konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Yapımcılığını Şebnem Aşkın'ın, yönetmenliğini Cem Karcı'ın üstlendiği film televizyon izleyicisinin ilgisini çekti. Her şey Seninle Güzel filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Oyuncuları kimler? Her şey Seninle Güzel filmi hangi filmden uyarlandı? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. 1 Şubat Salı TV yayın akışında yer alan Her Şey Seninle Güzel filmine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Her Şey Seninle Güzel filmi hayatının aşkını kaybetmek istemeyen genç bir kadının hikayesini işliyor.

Her Şey Seninle Güzel filminde Deniz başarılı bir kariyere sahip olan genç bir kadındır. Deniz'in içindeki tek yara, eski sevgilisi Emre ile yollarını ayırmış olmaktır. İkili artık ayrılmış olsalar da, zamanında aşık olduğu ve unutamadığı bu genç adam, Deniz için her zaman hayatının aşkı olarak kalır. Deniz, bir türlü unutmayı başaramadığı Emre’yi uzaktan sevmeye devam ederken, bu kez onu gerçekten kaybedeceğini anladığı bir haberle sarsılır. Hayatının aşkını kaybetmek istemeyen kadın soluğu İzmir’de alır. Fakat Deniz’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Karşısında oldukça güçlü bir rakibi olduğunu öğrenen Deniz, Bulut’tan yardım istemek zorunda kalır. Artık kimin aşkı daha büyükse mücadeleyi o kazanacaktır.

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL NEREDE ÇEKİLDİ?

Her Şey Seninle Güzel filminin sahneleri büyük oranda İzmir'de yapıldı. Şebnem Aşkın'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği filmin müzik bestelerini ise Jingle Jungle yaptı. Her Şey Seninle Güzel filminin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor.

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Her Şey Seninle Güzel filminin başrollerini Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü, İlker Aksum, Sait Genay, Laçin Ceylan, Doğaç Yıldız ve Aydan Taş paylaşıyor.

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL HANGİ FİLMDEN UYARLANDI?

Her Şey Seninle Güzel filmi Julia Roberts ve Cameron Diaz'ın başrollerinde yer aldığı 1997 yapımı 'En İyi Arkadaşım Evleniyor' (My Best Friend’s Wedding) filminden uyarlandı.

