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Her şey tersine döndü! Çiçekleri bu sefer onlar aldı... Gülen yüzler kameralara yansıdı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.01.2025 17:28
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Kalıplaşmış rollere çiçeklerle dikkat çekildi! Kırşehir'de 'Dünya Tersine Günü' etkinliğinde bir grup genç erkeklere çiçek dağıttı.

Her şey tersine döndü! Çiçekleri bu sefer onlar aldı... Gülen yüzler kameralara yansıdı

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyesi bir grup genç Cacabey Meydanı'nda toplumda yaygın olan kalıplaşmış rollere dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

TERSİNE DÖNÜNCE ÇİÇEKLERİ ONLAR ALDI

'Dünya Tersine Günü' etkinliğinde alışılmışın dışında bir uygulamayla kadınlar yerine erkekler çiçek aldı. Etkinliğe katılan erkekler kendilerine çiçek verilmesi karşısında mutlu olduklarını söyledi.

"BÜYÜKLERİ MUTLU KILMAK İSTEDİK"

Cengiz Avşar adlı vatandaş hep kadınların çiçek aldığını, bugün kendinin alınca mutlu olduğunu söyledi. Gençlik Meclisi Üyesi Sıla Köksalan da düzenlenen etkinlikle ilgili, "Büyükleri mutlu kılmak istedik. Kadınlar ve erkekler üzerinde adil davranmaya çalıştık" dedi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
çiçek erkek Kadın
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