Her şeyi bir kenara bırakıp kabuğuna çekildi! Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Sertan Acar bakın şimdi ne yapıyor?

1971'de oyunculuğa başlayan Sertan Acar, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan, hayat verdiği "Ayşecik" rolü ile bir neslin aklına kazınan Zeynep Değirmencioğlu'nun partneriydi. Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncuları arasında gösterilen Sertan Acar'ın kariyer hedefi yıllar içerisinde değişmiş. İşte ayrıntılar...

YEŞİLÇAM'IN YAKIŞIKLISI BAKIN ŞİMDİ NE İŞ YAPIYOR!

Yeşilçam'ın yakışıklısı Sertan Acar'ın sinemaya adım atışı adeta filmlere konu olacak türden. Oyunculuğa başlangıcının Türk filmi gibi olduğunu ifade eden Acar, ağabeyi Serkan Acar ile Zeynep Değirmencioğlu'nun sevgili olduğunu ve Değirmencioğlu ile bu şekilde tanıştığını söylemiş. Değirmencioğlu ile Acar birgün vapura binecekleri sırada Değirmencioğlu denize düşmüş. Bunun ardından Acar, Değirmencioğlu'nu kurtarmak için denize atlamış. Sonrasında Zeynep Değirmencioğlu'nun senarist babası Hamdi Değirmencioğlu, kızını kurtardığı için Azar ile tanışıyor ve ona oyunculuk teklifi ediyor...

Bahar Çiçeği filmi ile oyunculuk dünyasına adım atan Acar Ediz Hun, Zeynep Değirmencioğlu ile başrolü paylaştı. O zamanlar üniversitenin kantinine giremediğini çünkü tanınmaktan sıkıldığını söyleyen Acar, okula giderken binmek zorunda olduğu vapurda herkesin dönüp kendisine baktığını ve bunların da kendisini sıktığını belirtmiş.

BUTİK OTEL İŞLETİYOR!

Oyunculuktan sonra bambaşka alana yönelen 73 yaşındaki acar 40 küsür yıl boyunca diş hekimliği yaptı. 3 yıl önce emekli olan Acar, “Kerpe’de doğal bir ortamda yaşıyorum. Hindi, kaz, tavuk, köpeklerim var. KerpeDiem adında bir butik otel yaptık. Bir de deniz kenarında buranın ilk kafesini açtık. Burada ekiyorum, biçiyorum ve yaşıyorum." diye konuştu.

Eski filmlere ara sıra bakan Acar İstanbul'un yeni halini beğenmediğini, eski filmlerdeki halinin daha güzel olduğunu söyledi. Aynı zamanda yeni bir oyunculuk teklifi gelirse kabul etmeyeceğini dile getirerek, “Burada böyle çok mutlu ve huzurluyum. Bir daha bir filmde oynamak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.



