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  4. Her tablosu şov fiyat... Benzersiz tablo 404 bin 480 Sterline alıcı buldu! Sanatçının bir başka tablosu ise 2012 yılında 22,4 milyon sterline satıl

Her tablosu şov fiyat... Benzersiz tablo 404 bin 480 Sterline alıcı buldu! Sanatçının bir başka tablosu ise 2012 yılında 22,4 milyon sterline satıl

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.03.2025 17:26
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John Constable’ın Dedham Vale Looking Towards Langham adlı yağlı boya eskizi, geçtiğimiz günlerde yapılan bir açık artırmada 404 bin 480 sterline satıldı. Eser, sanatçının Dedham Vale adlı ünlü tablosuna ilham kaynağı olmuş ve onun doğa betimlemelerindeki özgün bakış açısını yansıtan önemli bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

Her tablosu şov fiyat... Benzersiz tablo 404 bin 480 Sterline alıcı buldu! Sanatçının bir başka tablosu ise 2012 yılında 22,4 milyon sterline satıl

Suffolk kırsalının büyüleyici manzaralarını canlı renklerle tasvir eden John Constable’ın Dedham Vale Looking Towards Langham adlı yağlı boya eskizi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir açık artırmada 404 bin 480 sterline alıcı buldu. Eser, sanatçının Dedham Vale adlı 1825 tarihli ünlü tablosuna ilham kaynağı olmuş ve onun eserlerindeki özgün bakış açısını yansıtan önemli bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

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"DÜŞÜNCE YAPISINI VE ÇALIŞMA SÜREÇLERİNİ YANSIT"

Bu eşsiz eser, Constable’ın, 1809-1814 yılları arasında klasik resim anlayışından sıyrılmaya başladığı dönemde yaptığı önemli bir yapıt olarak kabul ediliyor. Sanatçı, özellikle Dedham Vale gibi eserlerinde, İngiltere'nin doğasına duyduğu derin sevgiyi ve köy yaşamını detaylı bir şekilde resmetmişti. Eserin, sanatçının ilk kez doğayı gerçekçi bir şekilde betimlemeye başladığı ve daha sonra yaptığı büyük manzara tablolarının temellerini attığı düşünülüyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, eserin açık artırma süreci, Tennants Müzayede Evi tarafından gerçekleştirildi ve müzayede evi direktörü Jane Tennant, eserin satışını “Britanya sanat tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Constable’ın bu önemli eserini açık artırmaya çıkarmanın büyük bir onur” olduğunu ifade etti. Ayrıca, Tennant, Constable’ın yağlı boya eskizlerinin sanatçının düşünce yapısını ve çalışma süreçlerini doğrudan yansıttığını vurguladı.

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EN YÜKSEK SATIŞ FİYATI 22,4 MİLYON STERLİN

Ancak, satış fiyatı ne kadar dikkat çekici olsa da, Constable’ın en yüksek satış fiyatına ulaşan eseri, 2012 yılında 22,4 milyon sterline satılan The Lock adlı tablosu oldu. Bu satış, sanat dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştı ve Madrid'deki Bornemisza Müzesi'nin mütevelli heyetinde yer alan Sir Norman Rosenthal’ın, bu tablonun satışına tepki göstererek görevinden istifa etmesine neden olmuştu.

1776 doğumlu John Constable, Dedham Vale’in eşsiz doğasını tasvir ederek manzara sanatına devrim niteliğinde katkılar sağlamış bir sanatçıdır. 1821 tarihli The Hay Wain adlı eseri, 1824'te Paris Salonu’nda altın madalya kazanmış ve sanatçıyı uluslararası alanda tanınan bir isim haline getirmiştir. Constable, 1837 yılında hayatını kaybetmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
eser tablo
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