Her Yerde Sen dizisine hangi ünlü isim konuk olacak?

Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle büyük beğeni toplayan ‘Her Yerde Sen’in 2. bölümünde ünlü astrolog Hande Kazanova seyirciyle buluşuyor. Hande Kazanova dizide, 40’lı yaşlarda parayı sonradan bulmuş bir adamın seksi ve flörtöz karısı Dirim Mercan olarak seyirci karşısına çıkıyor. Hayatı boyunca kocalarını finansörü olarak kullanmış ve 4 koca eskitmiş olan Dirim Mercan’ın en büyük meşgalesi her sene evini yeniden dekore ettirmek.

'Her Yerde Sen'in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.

Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı ‘Her Yerde Sen’ 2. bölümüyle 21 Haziran Cuma akşamı FOX’ta.

