Hercai’den kırılması zor rekor! Tam 30 milyon...

Hercai dizisinin Youtube’da yayınlanan ilk bölümü kırılması zor bir rekora imza attı. Yayınlandığı ilk günden itibaren atv’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Hercai’nin ilk bölümü Youtube’ta “30 milyon izlenme”yi geçerek kırılması zor bir rekora daha imza attı. Daha önce de YouTube’ta “En Hızlı 1 Milyon ve 2 Milyon Aboneye Ulaşan Kanal” olan Hercai dünyanın dört bir köşesinden ilgiyle karşılanıyor.

HERCAİ FIRTINASI DİJİTALDE DE SÜRÜYOR

Yayınlandığı günden itibaren ekranda fırtınalar estiren Hercai televizyonda olduğu kadar dijital dünyada da hız kesmeden yoluna devam ediyor.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök, Feride Çetin ve Cahit Gök paylaşıyor.

