Hercai dizisi yeni bölüm fragmanı izle l Miran çatışmada vuruluyor mu?

Her Pazar saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanan Hercai, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde gerçekleri araştıran Miran babaannesinden bir söz almıştı. Peki Hercai dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HERCAİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (67. BÖLÜM)

Hercai dizisi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

HERCAİ DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (67. BÖLÜM)

Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla Reyyan'ın ve Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır. Sevdiği kadına bir söz verir; neye mal olursa olsun oğlunu bulacaktır ve eve getirecektir. Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında oldukça şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını isteyecektir. Miran düşünmeden bunu kabul eder. Fakat bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim olacak? Füsun'un akıbeti ne olacak?

HERCAİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (67. BÖLÜM)

Hercai dizisi yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.