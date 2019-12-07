Hercai dizisinden YouTube rekoru!

Youtube tarafından her yıl o yıla damga vuran içeriklerden hazırlanan “Rewind 2019” açıklandı. Türkiye ve Dünya çapında hazırlanan listeler Genel İçerik ve Müzik olarak iki grup altında toplandı. Genel İçerik listesinde komedi, dizi ve yarışma programı videoları öne çıktı.

atv’nin Cuma günleri yayınlanan, reyting listesinin zirvesindeki dizisi Hercai, televizyon ekranlarının yanı sıra YouTube’da da rekor kırdı. “Türkiye’deki En Popüler 15 Genel İçerik Videosu” başlığı altında en çok izlenen dizi videosu Hercai’nin 1. bölümü oldu. Hercai 1. Bölüm ile yer aldığı listede kendisinden sonra gelen videodan %50 fazla izlendi.

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,37 izlenme oranı ve %20,58 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

Hercai’nin 24. Bölüm etiketi #herşeyseniniçin, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. Sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.





