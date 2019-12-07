MAGAZİN

Hercai dizisinden YouTube rekoru!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 14:31 | Son Güncelleme

Cuma günleri televizyonun en çok izlenen dizilerinden olan Hercai, YouTube’da da en çok izlenen dizi oldu. atv'nin sevilen dizisi, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle Total'de de ilk sırada yer aldı.

Hercai dizisinden YouTube rekoru!

Youtube tarafından her yıl o yıla damga vuran içeriklerden hazırlanan “Rewind 2019” açıklandı. Türkiye ve Dünya çapında hazırlanan listeler Genel İçerik ve Müzik olarak iki grup altında toplandı. Genel İçerik listesinde komedi, dizi ve yarışma programı videoları öne çıktı.

24-3-OAwr

atv’nin Cuma günleri yayınlanan, reyting listesinin zirvesindeki dizisi Hercai, televizyon ekranlarının yanı sıra YouTube’da da rekor kırdı. “Türkiye’deki En Popüler 15 Genel İçerik Videosu” başlığı altında en çok izlenen dizi videosu Hercai’nin 1. bölümü oldu. Hercai 1. Bölüm ile yer aldığı listede kendisinden sonra gelen videodan %50 fazla izlendi.

24-2-WK3r

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,37 izlenme oranı ve %20,58 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

24-1-BVqa

Hercai’nin 24. Bölüm etiketi #herşeyseniniçin, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. Sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

hercai-2sezon-erl5

PARTNERAradan tam 37 yıl geçti ama hala... Aradan tam 37 yıl geçti ama hala...
2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!
Kitap kurdu Kendall Jenner Kitap kurdu Kendall Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hercai youtube

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 3 yorum
başarılı:
saçma sapan bir dizi kesin 15 yaş altı çocuklar izliyor
absürt
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.