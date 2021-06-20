Hercai'nin Melike'si Aslı Samat konuştu! Yeni projeleri bekliyorum

Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün yer aldığı sevilen dizi Hercai'de Melike karakterine hayat veren Aslı Samat, konuk olduğu yemek programında samimi açıklamalarda bulundu. Rol aldığı Hercai dizisinin final yapmasının ardından, yei projeler ile görüşmeler yaptığından söz eden Samat, oyunculuk kariyerine adım attığı ilk yıllardan bahsetti.

'KABUL GÖRMEK VE YARGILANMAMAK İÇİN OYUNCU OLDUM'

Hercai'de oynadığı "Melike" karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Aslı Samat diziden sonra her şeyin yolunda gittiğini, yeni projeler için görüşmeler yaptığını ve çok uzun zaman sonra ailesine ve köpeklerine kavuştuğu için duyduğu mutluluğu anlattı. Bir televizyon kanalında katıldığı yemek programında açıklamalar yapan Samat, kabul görmek ve yargılanmamak için oyuncu olduğunu söyledi.

'O YAŞTA BAŞLADI OYUNCULUK HEYECANIM'

7 yaşında oyunculuğa başladığını söyleyen Aslı Samat, "o yaştayken tiyatro oyununa gittiğimde sahnede herkesin dalga geçeceğini düşündüğüm bir an yaşanmıştı. Oysa kimse dalga geçmedi. O sırada hoşuma gitti onunla dalga geçilmemesi... Sırf sahnede diye dalga geçilmedi. Kendi kendime, 'burada yargılanmazsın işte' dedim ve o yaşta başladı oyunculuk heyecanım" açıklamalarında bulundu.