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Hercai'nin Melike'si Aslı Samat konuştu! Yeni projeleri bekliyorum

20.06.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarında yaklaşık 3 sezon boyunca izlenme rekorları kıran dizisi Hercai, geçtiğimiz haftalarda final yaptı. Fenomen dizinin final yapmasıyla oyuncularının yeni projeleri merak konusu olmuşken, dizide Melike karakterine hayat veren Aslı Samat, konuk olduğu programda bu yönde açıklamalar yaptı.

Hercai'nin Melike'si Aslı Samat konuştu! Yeni projeleri bekliyorum

Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün yer aldığı sevilen dizi Hercai'de Melike karakterine hayat veren Aslı Samat, konuk olduğu yemek programında samimi açıklamalarda bulundu. Rol aldığı Hercai dizisinin final yapmasının ardından, yei projeler ile görüşmeler yaptığından söz eden Samat, oyunculuk kariyerine adım attığı ilk yıllardan bahsetti.

'KABUL GÖRMEK VE YARGILANMAMAK İÇİN OYUNCU OLDUM'

Hercai'de oynadığı "Melike" karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Aslı Samat diziden sonra her şeyin yolunda gittiğini, yeni projeler için görüşmeler yaptığını ve çok uzun zaman sonra ailesine ve köpeklerine kavuştuğu için duyduğu mutluluğu anlattı. Bir televizyon kanalında katıldığı yemek programında açıklamalar yapan Samat, kabul görmek ve yargılanmamak için oyuncu olduğunu söyledi.

Hercai'nin Melikes'i Aslı Samat konuştu! Yeni projeleri bekliyorum

'O YAŞTA BAŞLADI OYUNCULUK HEYECANIM'

7 yaşında oyunculuğa başladığını söyleyen Aslı Samat, "o yaştayken tiyatro oyununa gittiğimde sahnede herkesin dalga geçeceğini düşündüğüm bir an yaşanmıştı. Oysa kimse dalga geçmedi. O sırada hoşuma gitti onunla dalga geçilmemesi... Sırf sahnede diye dalga geçilmedi. Kendi kendime, 'burada yargılanmazsın işte' dedim ve o yaşta başladı oyunculuk heyecanım" açıklamalarında bulundu.

Hercai'nin Melikes'i Aslı Samat konuştu! Yeni projeleri bekliyorum

ASLI SAMAT KİMDİR?

Aslı Samat, 25 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. 'Uzaklarda Arama' ve 'Lady Winsley'i Kim Öldürdü?' gibi yapımlarda boy gösteren Samat, son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Melike karakterine hayat verdi. Aslı Samat 1.65 metre boyunda ve Boğa burcudur.

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Anahtar Kelimeler:
atv Hercai dizisi
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