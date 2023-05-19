Hercai'nin Miran'ıydı! Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Hercai dizisinde hayat verdiği Miran karakteri ile adından söz ettiren Akın Akınözü son olarak Bensu Soral ile başrolünü paylaştığı Tuzak dizisiyle ekrana geldi.

Başarılı oyunculuğu, yakışıklılığı ve karizmasıyla dikkat çeken Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu duyanlar ise şoke oldu. Meğer ünlü oyuncu annesi ile meslektaşmış.

Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü bugüne kadar; Sensiz Olmuyor, Sahte Prenses, Dicle, Tek Türkiye, Karagül, Zeytin Tepesi ve Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol almış. Aynı zamanda 2018 yılında Deliha 2 filminde de oynamış.

Özlem Akınözü’nün babası olan Süreyya Arın ise TRT’nin ilk spikerlerinden birisi olan tanınıyor. Süreyya Arın aynı zamanda çok sayıda film ve belgeselin anlatıcılığını yaptı.

Özlem Akınözü'de babası gibi 1984 yılından bu yana TRT, özel kanallar ve reklam filmlerinde seslendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Ayrıca; bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nın İlköğretim ve Lise öğrencileri için hazırladığı eğitim CD'lerinin seslendirmesini yaptı.



