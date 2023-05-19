MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hercai'nin Miran'ıydı! Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Hercai'nin Miran'ıydı! Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

19.05.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de hayat verdiği Miran Aslanbey karakteriyle büyük beğeni toplayan Akın Akınözü son olarak Bensu Soral ile başrolünü paylaştığı Tuzak dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Hercai'nin Miran'ıydı! Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Hercai dizisinde hayat verdiği Miran karakteri ile adından söz ettiren Akın Akınözü son olarak Bensu Soral ile başrolünü paylaştığı Tuzak dizisiyle ekrana geldi.

hercai miran 2

Başarılı oyunculuğu, yakışıklılığı ve karizmasıyla dikkat çeken Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu duyanlar ise şoke oldu. Meğer ünlü oyuncu annesi ile meslektaşmış.

hercai miran 3

Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü bugüne kadar; Sensiz Olmuyor, Sahte Prenses, Dicle, Tek Türkiye, Karagül, Zeytin Tepesi ve Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol almış. Aynı zamanda 2018 yılında Deliha 2 filminde de oynamış.

Özlem Akınözü 3

Özlem Akınözü’nün babası olan Süreyya Arın ise TRT’nin ilk spikerlerinden birisi olan tanınıyor. Süreyya Arın aynı zamanda çok sayıda film ve belgeselin anlatıcılığını yaptı.

Özlem Akınözü 4

Özlem Akınözü'de babası gibi 1984 yılından bu yana TRT, özel kanallar ve reklam filmlerinde seslendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Özlem Akınözü oğlı 2

Ayrıca; bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nın İlköğretim ve Lise öğrencileri için hazırladığı eğitim CD'lerinin seslendirmesini yaptı.

Özlem Akınözü 2

Özlem Akınözü oğlu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sere serpe uzandı! Mayolu pozuyla dikkat çektiSere serpe uzandı! Mayolu pozuyla dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi! 'Kriz kapıda! Bırak artık...'Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi! 'Kriz kapıda! Bırak artık...'
Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal itirafı! "Söylememeliydim..."Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal itirafı! "Söylememeliydim..."
Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü hercai Oyuncu ünlü oyuncu karakteri bensu

En Çok Okunan Haberler

'Destekleriz' demişti ama çok şey değişti... Susma kararı aldı!

'Destekleriz' demişti ama çok şey değişti... Susma kararı aldı!

Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi! Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık'

Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi! Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık'

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Bugüne kadar Türkiye’de böylesi hiç olmamıştı! Yüzde 45 zam masada…

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Bugüne kadar Türkiye’de böylesi hiç olmamıştı! Yüzde 45 zam masada…

Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!

Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!

Herkes bir bir erteliyor! Seçim ikinci tura kalınca...

Herkes bir bir erteliyor! Seçim ikinci tura kalınca...

'Töreni korsan yapıyoruz' diyerek anlattı!

'Töreni korsan yapıyoruz' diyerek anlattı!

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.