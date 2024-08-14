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  4. Herkes bir bir geri dönmüştü... Yüsra Geyik Arka Sokaklar'a geri dönecek mi? O soruyu açık açık cevapladı

Herkes bir bir geri dönmüştü... Yüsra Geyik Arka Sokaklar'a geri dönecek mi? O soruyu açık açık cevapladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.08.2024 11:43
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Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar için şimdilerde 19'uncu sezon hazırlıkları yapılıyor. Diziden ayrılan birçok isim daha sonra geri dönmüş efsane kadro yeniden toplanmıştı. Dizide hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkat çeken Yüsra Geyik'in projeye geri dönüp dönmeyeceği de merak konusuydu. Ünlü isim o soruya açık açık cevap verdi.

MYNET- Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar şimdilerde 19'uncu sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bir dönem ara verilen diziden birçok isim önce ayrılmış sonra geri dönmüştü. Diziden ayrılan isimlerden biri olan Yüsra Geyik'in projeye geri dönüp dönmeyeceği de uzun zamandır merak konusuydu.

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DİZİYE DÖNECEK Mİ?

Dizide Hüsnü Komiser'in kızı Zeliş'e hayat veren Yüsra Geyik diziye geri dönüp dönmeyeceği sorusuna açık açık cevap verdi.

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AÇIK AÇIK CEVAP VERDİ

Ünlü oyuncu, ''Arka Sokaklar'a herkes girebilir herkes çıkabilir. 15 sezon aynı ekiple çalıştığım için hepsiyle 'ne zaman geri dönersin' şeklinde konuşuyoruz ama şu an başka bir işteyim zaten. Öyle bir şey şu anda mümkün değil ama orası evimiz gibi artık' açıklamasını yaptı

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Yüsra Geyik arka sokaklar
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