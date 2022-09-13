Herkes göğüs dekoltesiyle geldi! Julia Garner fark yarattı

Bu yıl 74'üncü kez düzenlenen Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda eski ihtişamıyla yapıldu. Sektörün saygın ödüllerinden biri olan Emmy'nin kırmızı halısından da ünlüler boy gösterdi.

Gecede pek çok kadın ünlü derin göğüs dekoltesini tercih etti. Ozark'taki oyunculuğuyla beğeni toplayan Julia Garner ise dekolte konusunda ezber bozdu.

Drama dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu seçilen Garner, gece için ilginç bir kıyafet seçti.

Vatkalarıyla 1980'lerin çizgilerini yansıtan Garner göbek kısmındaki dekolte ile sosyal medyayı salladı. Kimi güzel oyuncunun tarzını başarılı bulurken kimi de "Gecenin en kötüsü" yorumları yaptı.



