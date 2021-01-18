Herkes kar pozu verirken Şevval Şahin bikinili poz verdi

Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte Bali'de güneşin tadını çıkarıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şahin, tatildeki her anını da takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak havuz başında kahvesini yudumlayan ünlü manken, fotoğraflarına, "Sabah kahvemi bu güzel yerde inanılmaz enerjiyle tatmak" notunu düştü.

FİZİĞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Şevval Şahin'in bikinili pozları sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Şahin'in bazı takipçileri, 'Çok fit' derken, bazıları da 'Çok zayıf' yorumunda bulunmuştu.



Ünlü manken, kilo eleştirilerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt vermişti. Şevval Şahin, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Bazı yorumları okuyorum ve hayretler içindeyim gerçekten. Bunları nasıl mantıklı bulup, yazabiliyorsunuz anlamıyorum. Yok 'Yakıştı mı?', yok 'Vücudunu sergilemekten ne anlıyorsun?'... Size ne! Gerçekten size ne... Bali'deyim, yazlık bir yerdeyim. Ajansım için bikinili fotoğraf çekimi yaptım. Daha da çok yapacağım.

Sevmiyorsanız, yanlış buluyorsanız profilimde ne işiniz var? Fitim, böyle sağlıklı hissediyorum. Benim vücudum böyle, istesem de zaten kilo alamam. Kilo almayacağım.



