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  4. Herkes merak ediyor! Sırf karısı engelli olduğu için kendisine yöneltilen garip soruları paylaştı

Herkes merak ediyor! Sırf karısı engelli olduğu için kendisine yöneltilen garip soruları paylaştı

05.07.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Preston'dan John ve Jade Reynolds, hem gerçek hayatta hem de internet üzerinden ilişkileri hakkında sık sık sorular alan bir çift. Bunun nedeni Jade'in engelli bir birey olması. Üniversitede tanışan ikili, yıllardır aldıkları ve yakın zamanda sosyal medya üzerinden cevaplamaya başladıkları garip soruları anlattılar.

Herkes merak ediyor! Sırf karısı engelli olduğu için kendisine yöneltilen garip soruları paylaştı

6 yıldır evli olan John ve Jade Reynolds, Jade'in 12 yaşından bu yana engelli bir birey olması nedeniyle sık sık garip sorular aldıklarını anlattı. İlişkilerinin başından bu yana kendilerine birçok özel ayrıntı hakkında sorular yöneltildiğini söyleyen ikili bu sorulara ilişkin detayları paylaştı.

ŞOKE OLDULAR

Çift, sık sık Jade'in anne olup olamayacağının sorulduğunu, evliliklerinin ardından ise sık sık cinsel ilişkiye nasıl girdiklerine ilişkin sorulara maruz kaldıklarını söyledi. Zaman zaman insanların Jade'in tekerlekli sandalyesiyle bir tur atıp atamayacaklarını sormalarının şokunu yaşadıklarını da ekledi.

MUTSUZ OLUYOR

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Sorular dışında garip konuşmalara da maruz kaldığını anlatan genç kadın, zaman zaman insanların kendisiyle tanıştığı ilk dakikalarda sordukları her şeyin engelliliğine dair olduğunu söyledi. Bunun hakkında konuşmaktan çekinmese de kendisiyle kurulan iletişimin hep bu konu üzerinden olmasının onu mutsuz edebildiğini belirtti.

''BU HALDE OLSAYDIM...''

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Bazı insanların evliliğini John'un ona yaptığı bir iyilik gibi gördüklerini anlatan Jade, sık sık 'Bu halde olsaydım...' ile başlayan cümleler duyduğunu söyledi. Bunların devamının zaman zaman terk edilme korkusu, yaşamak istememe gibi şeylerle devam ettiğini söyleyen genç kadın, yaşamaya olan hevesini ve heyecanını kaybetmediğini belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
engelli
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