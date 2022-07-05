Herkes merak ediyor! Sırf karısı engelli olduğu için kendisine yöneltilen garip soruları paylaştı

6 yıldır evli olan John ve Jade Reynolds, Jade'in 12 yaşından bu yana engelli bir birey olması nedeniyle sık sık garip sorular aldıklarını anlattı. İlişkilerinin başından bu yana kendilerine birçok özel ayrıntı hakkında sorular yöneltildiğini söyleyen ikili bu sorulara ilişkin detayları paylaştı.

ŞOKE OLDULAR

Çift, sık sık Jade'in anne olup olamayacağının sorulduğunu, evliliklerinin ardından ise sık sık cinsel ilişkiye nasıl girdiklerine ilişkin sorulara maruz kaldıklarını söyledi. Zaman zaman insanların Jade'in tekerlekli sandalyesiyle bir tur atıp atamayacaklarını sormalarının şokunu yaşadıklarını da ekledi.

MUTSUZ OLUYOR

Sorular dışında garip konuşmalara da maruz kaldığını anlatan genç kadın, zaman zaman insanların kendisiyle tanıştığı ilk dakikalarda sordukları her şeyin engelliliğine dair olduğunu söyledi. Bunun hakkında konuşmaktan çekinmese de kendisiyle kurulan iletişimin hep bu konu üzerinden olmasının onu mutsuz edebildiğini belirtti.

''BU HALDE OLSAYDIM...''

Bazı insanların evliliğini John'un ona yaptığı bir iyilik gibi gördüklerini anlatan Jade, sık sık 'Bu halde olsaydım...' ile başlayan cümleler duyduğunu söyledi. Bunların devamının zaman zaman terk edilme korkusu, yaşamak istememe gibi şeylerle devam ettiğini söyleyen genç kadın, yaşamaya olan hevesini ve heyecanını kaybetmediğini belirtti.



