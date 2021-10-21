Herkes merak ediyordu! Lauren Ridloff, Marvel’in senaryosunu trençkot giyen gizemli adamın getirdiğini açıkladı

Marvel’in son filmi Eternals, oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri ve vizyon tarihi defalarca kez ertlenen film için hayranlarının sabırsızlığı tavana ulaştı. Eternals filminde Makkari karakterine hayat veren Lauren Ridloff, şirketin gizliliği ne kadar ciddiye aldığını açıkladı. Ridloff, yayımlanan röportajında Marvel'ın, senaryoyu oyunculara "trençkot giyen bir adamla" gönderdiğini söyledi.

“UYDURMUYORUM”

43 yaşındaki oyuncu "Marvel'da trençkot giyen bir adam vardı. Uydurmuyorum, şaka da yapmıyorum. Bu adam akşam saat 11'de evime gelip yeni senaryoya ait sayfaları bir zarfın içinde bana verdi. Bunları eski senaryoyla takas etmek zorundaydık. Adam daha sonra gece karanlığında kayboldu. Çok gizli kapaklı bir iş döndü" dedi.

Film, Celestials diye bilinen varlıkların yarattığı ve insanları Deviant'lardan korumak için güçlerini birleştiren bir grup ölümsüz olan Eternals'ı konu ediniyor. Eternals, 5 Kasım'da vizyona girecek.



