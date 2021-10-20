One Direction grubunun eski üyesi Harry Styles, Marvel Evreni’ne katıldığını açıkladı

Ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın 2017 yapımı 'Dunkirk' filmiyle sinema dünyasının aranılan isimlerinden biri haline gelen Harry Styles, Marvel Sinematik Evreni’ne geçiş yapıyor. Variety’de yer alan habere göre,Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Chloe Zhao yönetmenliğinde çekilen 'Eternals' filminde Harry Styles’ın da yer aldığını duyurdu.

THANOS'UN KARDEŞİ EROS'U CANLANDIRACAK

Filmin prömiyerine katılan Donnely, Avengers’ın başa bela isimlerinden Thanos’un (Josh Brolin) vurdumduymaz ve çapkın kardeşi Eros’un Eternals’ta yer aldığını ve Harry Styles tarafından canlandırıldığını belirtti.

Thanos’un anne-babası olan A’Lars ve Sui-San isimli iki ölümsüzün en küçük oğlu Eros’un Marvel Sinematik Evreni’nde önemli bir yere sahip olacağı konuşuluyor.

Harry Styles’a ek olarak ana oyuncu kadrosunda Gemma Chan, Kit Harrington, Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh ve Don Lee gibi isimlerin yer aldığı 'Eternals' filmi, 5 Kasım’da vizyona girecek.



