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Herkes merak etmişti... MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın bahsettiği o dövme ortaya çıktı! Kızı Sude Yalçınkaya paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.07.2024 15:28
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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya geçtiğimiz haftalarda programda, küçükken yaşadığı talihsiz kazayı anlatmış ve hikayesi ile adeta yürekleri burkmuştu. Herkesin kıyma makinesine kaptırdığını sandığı parmaklarını sokakta 2 arkadaşlarıyla oyun oynarken yaşadığı kaza sonrasında kaybettiğini söyleyen Yalçınkaya 'iki çocuğumun dövmeleri benim elim' sözleriyle dikkat çekmişti. Herkesin merak ettiği o dövme ortaya çıktı. Kızı Sude Yalçınkaya paylaşımıyla gündem oldu.

Herkes merak etmişti... MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın bahsettiği o dövme ortaya çıktı! Kızı Sude Yalçınkaya paylaştı

Elini sürekli cebine sokan MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya geçtiğimiz haftalarda programda küçükken yaşadığı kazayı anlatmış ve hikayesi ile herkesi üzmüştü.

sude babası

Sol elinin parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı öne sürülen Yalçınkaya, küçük yaşlarda sokakta 2 arkadaşlarıyla oyun oynarken yaşadığı kaza sonrasında el parmaklarını kaybettiğini dile getirmişti.

'BU BİR LANET DEĞİL'

"Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Benim etkilendiğim bir şey söyleyeyim. Benim mesela iki tane çocuğumun dövmesi benim elim…” diyen Mehmet Yalçınkaya bu sözleriyle uzun süre konuşuldu.

sude

DİKKATLERDEN KAÇMADI

Herkesin merak ettiği o dövme ise Sude Yalçınkaya'nın paylaşımıyla ortaya çıktı. Bodrum'da tatil yapan Sude Yalçınkaya bikinili bir paylaşım yaptı. Ünlü ismin kolundaki dövme ise dikkatlerden kaçmadı.

sude 2

Sude Yalçınkaya'nın o paylaşımına; 'Çok merak etmiştim', 'Dövme buymuş demek' gibi yorumlar yapıldı.

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef Sude Yalçınkaya
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