Herkes onu böyle tanıyor! 'İşte benim gerçeğim' diyerek vücut kusurlarını sergiledi

Türk sevgilisi Ercan Ramazan'la ilişkisiyle da gündem olan ünlü Tv yıldızı Vicky Pattison, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

35 yaşındaki eski Geordie Shore yıldızı, Instagram hesabından 'gerçekliğimin bir kısmını' notuyla paylaştığı selfie'de siyah bir bikiniyle 'selülitlerini ve karın yağlarını' gözler önüne serdi.



Vicky ayrıca, her zaman bu kadar çekici görünmediğini vurgulamak için makyajsız, filtrelenmemiş fotoğraflarını 'madalyonun her iki yüzünü' notuyla paylaştı.



İngiliz televizyonlarında yayınlanan reality şovla adını duyurmayı başaran ünlü şov yıldızı Vicky Pattinson, bir süredir kendisi gibi İngiliz televizyonlarında yayınlanan reality şovlarda boy gösteren 29 yaşındaki Türk Ercan Ramazan’la birlikte.





