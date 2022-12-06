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Herkes onu konuşuyor: Dünyada bir ilk! Cesedi televizyonda parçalara ayrıldı

06.12.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında gözünde fark ettiği şişlik sebebiyle doktora giden ve nadir görülen bir kanser türü teşhisi konduktan sonra Ağustos 2020'de 30 yaşında hayatını kaybeden Toni Crews, cesur hikayesiyle ilham kaynağı oldu. Uzun zaman boyunca zorlu bir tedavi sürecini göğüsleyen genç kadın, ölümünün ardından cesedini bağışladı ve bir belgesel için parçalanmasına izin verdi. O belgesel dün gece Kanal 4'te yayınlandı.

Herkes onu konuşuyor: Dünyada bir ilk! Cesedi televizyonda parçalara ayrıldı

Toni Crews, kendisine nadir görülen bir kanser türü olan 'adenokarsinom' teşhisi konmasının ardından bir gözünü kaybetti. Zorlu ameliyatlar ve uzun bir tedavi sürecinin ardından iki çocuk annesi Toni, sağlığına kavuştu. Ancak iki yıl sonra yeni ve daha büyük bir tümörle sarsıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

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Yeniden ameliyat olan ve daha sonrasında kemoterapiye başlayan genç kadın hem hastalığı ile ilgili farkındalık yaratmak hem de kendisi gibi hasta insanlara umut vermek için hastalığı ile ilgili süreçleri sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Ayrıca kendisi gibi gözünü kaybeden hastalar için göz bantları dikerek onları sattı ve kazancını da hasta insanlara yardım etmek için kullandı.

VÜCUDUNU BAĞIŞLADI

Ancak bir süre sonra hastalığı tekrar nüksetti ve bu kez de akciğerine yayılan kanserin tedavisi pandemi sürecinin de yavaşlatmasıyla başarısız oldu. Toni, ne yazık ki henüz 30 yaşında hayata gözlerini yumdu. Genç kadın, bu süre zarfında, araştırmacıların hastalığını daha iyi anlamalarına ve başkalarının yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için vücudunu bağışlamıştı.

DÜNYADA BİR İLK

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'My Dead Body' isimli belgeselde sunulmak üzere hekimler tarafından kullanılan bedeniyle Toni, dünyada bir ilke imza atacak ve ilk kez televizyon ekranlarında parçalara ayrılan bedenin sahibi olacak. Toni'nin ölümünün ardından çekilen bu belgesel, daha önce çekilmiş olmasına rağmen dün gece Kanal 4'te yayınlandı.

EĞİTİM İÇİN KULLANILACAK

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Brighton ve Sussex Tıp Fakültesi anatomi bölümü başkanı Profesör Claire Smith "Toni'nin yaptığı inanılmaz bağış sayesinde kanserin yolculuğunu keşfetme ayrıcalığına sahip olduk. Bu belgeselin bir parçası olarak, normalde milyonda bir görülen bu kanser hakkında bilgi sahibi olamayacak hemşireler, sağlık görevlileri ve sinirbilimciler dahil 1000'den fazla öğrenciyi davet edebildik. Toni'nin vücut bağışı armağanı bu belgeselle de bitmiyor; onun vücudu, tıp öğrencilerimizi ve doktorlarımızı yıllarca eğitmek için kullanılacak." diye konuştu.

Belgeselin yapımından sonra Toni'nin ailesi, eğitim için ayrılan parçaları dışında kalan ve kendilerine teslim edilen parçalarıyla, ona veda etmek için küçük bir cenaze töreni düzenledi.


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kanser Otopsi bağış

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