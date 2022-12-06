Ölü zannedilen adam ceset torbasında aniden canlandı! Ömrü 2 gün sürdü... Yeniden öldü

Brezilyalı José Ribeiro, Şubat ayında ilerlemiş dil kanseri nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve doktorlar, 29 Kasım'da Brezilya'nın merkezindeki Goiás'taki bir hastanede öldüğünü açıkladı. 62 yaşındaki adam ceset torbasına konularak 5 ssat boyunca morgta tutuldu. Adam gözlerinin oynadığını fark edilmesi üzerine canlı olduğu anlaşıldı. Tedavi altına alınan adam hayata sadece 2 gün tutunabildi. 2 gün sonra yeniden öldüğü açıklanan adamın ailesi büyük bir şaşkınlık yaşadı.

CENAZE SIRASINDA FARK EDİLDİ

Morgta 5 saat tutulduktan sonra José Ribeiro cenaze işlemlerinin yapılması için cenaze evine götürüldü. Bu sırada işlemleri yapan personel adamın gözlerinin hareket ettiğini ve nefes aldığını fark etti.

Ribeiro'nun ölüm belgesini imzalayan doktor o zamandan beri görevden alındı ve şu anda cinayet iddiasıyla soruşturuluyor.