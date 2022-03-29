Herkes onu Monako’da sanıyordu! Putin'in kızı Luiza Krivonogikh’in adresi ifşa oldu

Putin aile üyelerini güvenliği yoğun olan bölgelere gönderdiği dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz basınında Putin’in sevgilisi olduğu iddia edilen Kabaeva ve çocukları, İsviçre’ye yolladığı söylendi. Siyaset bilimci Valery Solovey’in iddiasına göre Putin’in sevgilisi Kabaeva ve çocukları, Putin’in önceki evliliğinden olan 2 kızı ile birlikte Altay dağlarında bulunan ve yüksek teknolojiye sahip olan bir sığınakta kalıyor. Rusya Devlet Başkanı'nın 2000’li yılların başında henüz evliyken temizlikçi olarak çalışan Svetlana Krivonogikh ile ilişkisinden doğan kızı Luiza Krivonogikh’in ise Monako’da saklandığı iddia edilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki genç kızın yemek ve gıda siparişlerinin ifşa edilmesi üzerine St. Petersburg’ta olduğu ortaya çıktı.

LÜKS HAYATINDAN VAZGEÇMEDİ

Yemek ve gıda siparişlerini içeren veri tabanının siber saldırıya uğraması sonucunda bilgiler kamuya açık hale getirildi. Instagram hesabından 84 bin takipçisi bulunan ve DJ olarak çalışan Krivonogikh’in St. Petersburg’ta 4.306 metrekarelik lüks bir dairede yaşadığı ifşa edildi.



