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Herkes onu Monako’da sanıyordu! Putin'in kızı Luiza Krivonogikh’in adresi ifşa oldu

29.03.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski bir temizlik görevlisi Svetlana Krivonogikh’in kızı olduğu iddia edilen Luiza Krivonogikh, lüks yaşamı nedeniyle savaşın başladığı günden itibaren eleştiri oklarının hedefi olmuştu. gelen tepkilerin ardından Instagram hesabını silen Krivonogikh derin bir sessizliğe gömülmüştü. Bir gıda servisinin siber saldırıya uğraması sonucunda adreslerin kamuya sızdırılmasının ardından Krivonogikh’ın St. Petersburg’ta olduğu ortaya çıktı.

Herkes onu Monako’da sanıyordu! Putin'in kızı Luiza Krivonogikh’in adresi ifşa oldu

Putin aile üyelerini güvenliği yoğun olan bölgelere gönderdiği dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz basınında Putin’in sevgilisi olduğu iddia edilen Kabaeva ve çocukları, İsviçre’ye yolladığı söylendi. Siyaset bilimci Valery Solovey’in iddiasına göre Putin’in sevgilisi Kabaeva ve çocukları, Putin’in önceki evliliğinden olan 2 kızı ile birlikte Altay dağlarında bulunan ve yüksek teknolojiye sahip olan bir sığınakta kalıyor. Rusya Devlet Başkanı'nın 2000’li yılların başında henüz evliyken temizlikçi olarak çalışan Svetlana Krivonogikh ile ilişkisinden doğan kızı Luiza Krivonogikh’in ise Monako’da saklandığı iddia edilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki genç kızın yemek ve gıda siparişlerinin ifşa edilmesi üzerine St. Petersburg’ta olduğu ortaya çıktı.

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LÜKS HAYATINDAN VAZGEÇMEDİ

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Yemek ve gıda siparişlerini içeren veri tabanının siber saldırıya uğraması sonucunda bilgiler kamuya açık hale getirildi. Instagram hesabından 84 bin takipçisi bulunan ve DJ olarak çalışan Krivonogikh’in St. Petersburg’ta 4.306 metrekarelik lüks bir dairede yaşadığı ifşa edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
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