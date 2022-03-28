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Putin'in eski damadı Kirill Shamolov’dan şaşırtan hareket! Generalin kızıyla Dubai’ye kaçtığı iddia edildi

28.03.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin birinci ayı geride kalırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllardır sır gibi sakladığı özel yaşamından detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak Putin’in akrobat kızı Katerina Tikhonova’dan ayrılan eski damadı milyarder iş insanı Kirill Shamalov'un Rusya Federal Güvenlik Servisi’nde görevli olan üst düzey bir yöneticinin kızıyla Dubai’ye kaçtığı iddia edildi.

Putin'in eski damadı Kirill Shamolov’dan şaşırtan hareket! Generalin kızıyla Dubai’ye kaçtığı iddia edildi

39 yaşındaki iş insanı, avukat ve petrokimya patronu Kirill Shamalov, 2013'ten 2018'e kadar beş yıl boyunca Putin’in kızı Katerina Tikhonova ile evli kaldı. İkilinin evliliklerinin Shamolov’un 44 yaşındaki Zhanna Volkova ile yasak aşkının ortaya çıkmasından sonra bittiği söylendi. Vladimir Putin'in eski damadı ve Rusya'nın en genç milyarderinin, Moskova’sa oligarkların karşı karşıya olduğu yaptırımlar nedeniyle Putin’in Ukrayna’yı işgalinde kilit rol oynayan 33 yaşındaki Anastasia Zadorina ile birlikte Dubai’ye gittiği aktarıldı.

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GÖRKEMLİ BİR PARTİ DÜZENLEDİLER

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40.yaş gününü kutlamak için Dubai’ye giden Shamolov, Burj Al Arab’da görkemli bir doğum günü partisi yaptı. Partinin sadece seçkinlere özel olarak organize edildiğini iddia edenler Shamolov’un tepkilere maruz kaldığını da söyledi.

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Shamolov, Moskova’da Rus oligarklara uygulanan yaptırımlara ve ülkedeki zor ekonomik koşullara rağmen düzenlediği lüks parti sayesinde tepkilerin odağına yerleşti.

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Vladimir Putin
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