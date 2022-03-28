Putin'in eski damadı Kirill Shamolov’dan şaşırtan hareket! Generalin kızıyla Dubai’ye kaçtığı iddia edildi

39 yaşındaki iş insanı, avukat ve petrokimya patronu Kirill Shamalov, 2013'ten 2018'e kadar beş yıl boyunca Putin’in kızı Katerina Tikhonova ile evli kaldı. İkilinin evliliklerinin Shamolov’un 44 yaşındaki Zhanna Volkova ile yasak aşkının ortaya çıkmasından sonra bittiği söylendi. Vladimir Putin'in eski damadı ve Rusya'nın en genç milyarderinin, Moskova’sa oligarkların karşı karşıya olduğu yaptırımlar nedeniyle Putin’in Ukrayna’yı işgalinde kilit rol oynayan 33 yaşındaki Anastasia Zadorina ile birlikte Dubai’ye gittiği aktarıldı.

GÖRKEMLİ BİR PARTİ DÜZENLEDİLER

40.yaş gününü kutlamak için Dubai’ye giden Shamolov, Burj Al Arab’da görkemli bir doğum günü partisi yaptı. Partinin sadece seçkinlere özel olarak organize edildiğini iddia edenler Shamolov’un tepkilere maruz kaldığını da söyledi.

Shamolov, Moskova’da Rus oligarklara uygulanan yaptırımlara ve ülkedeki zor ekonomik koşullara rağmen düzenlediği lüks parti sayesinde tepkilerin odağına yerleşti.



