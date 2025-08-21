Herkes onu seyretti! Kerem Aktürkoğlu'ndan Kadıköy'de beklenmedik hamle... Oyundan çıkar çıkmaz oraya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Golsüz sonuçlanan karşılaşmada dikkat çeken isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu.

İsmi Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye sürpriz bir şekilde ilk 11'de başladı.

MOURINHO İLE EL SIKIŞTI

77 dakika sahada kalan Aktürkoğlu oyundan alınırken kenarda Mourinho'nun yanına giderek Portekizli hoca ile el sıkıştı.

MAÇ ÖNÜ ALKIŞLANMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu maç öncesinde sahaya çıktığı anda Sarı-Lacivertli tribünlerden alkış almış ve taraftarlara alkışla karşılık vermişti.