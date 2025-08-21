SPOR

Herkes onu seyretti! Kerem Aktürkoğlu'ndan Kadıköy'de beklenmedik hamle... Oyundan çıkar çıkmaz oraya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu ilk maçında sahasında Benfica'yı konuk eden Fenerbahçe mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılırken mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 77 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan alınmasının ardından yaptığı hamle dikkat çekti. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Golsüz sonuçlanan karşılaşmada dikkat çeken isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu.

İsmi Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye sürpriz bir şekilde ilk 11'de başladı.

MOURINHO İLE EL SIKIŞTI

77 dakika sahada kalan Aktürkoğlu oyundan alınırken kenarda Mourinho'nun yanına giderek Portekizli hoca ile el sıkıştı.

MAÇ ÖNÜ ALKIŞLANMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu maç öncesinde sahaya çıktığı anda Sarı-Lacivertli tribünlerden alkış almış ve taraftarlara alkışla karşılık vermişti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe
0 - 0
Benfica

mynet.com

Copyright © MYNET A.Ş.