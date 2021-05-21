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Herkes Sedat Peker'le fotoğrafını tek tek silerken İsmail Türüt silmedi

21.05.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker'le fotoğrafları olan ünlü isimler, daha önce paylaştıkları kareleri bir bir silmeye başladı. Ünlüler camiasında başlayan fotoğraf silme furyasına katılmayan isimler de var elbette. Bunlarda biri ise Sedat Peker'e olan yakınlığıyla tanınan İsmail Türüt oldu.

Herkes Sedat Peker'le fotoğrafını tek tek silerken İsmail Türüt silmedi

Kendisine yönelik operasyonlardan sonra YouTube kanalından yayınlandığı videolar ile ortaya tartışma yaratan iddialar atan Sedat Peker, gündemden düşmüyor.

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlüler! Hepsi silme telaşındaSedat Peker'le fotoğrafı olan ünlüler! Hepsi silme telaşında

ÜNLÜLER FOTOĞRAF SİLME YARIŞINA GİRDİ

Yurt dışında bulunan ve video yayınlamaya devam eden Peker'in tartışmaların odağında yer alması sonrasında birçok ünlü isim Peker ile olan fotoğraflarını silme yarışına girdi. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği isimlerden biri de İsmail Türüt oldu.

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Peker'e yakınlığıyla bilinen, hatta Peker için şarkı yazan Türüt'ün sosyal medya hesabında yer alan Peker ile çekilmiş fotoğrafını silmediği görüldü. İkilinin karesi, 11 Mart 2018 tarihinde paylaşıldı.


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Anahtar Kelimeler:
sedat peker İsmail Türüt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
gerçekler acıdır dimi doğru söyleyeni 9köyden kovarlarmış meselesi
Adam gibi adam en azından adam gprunurlu dansozlerden degil sedat agam

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