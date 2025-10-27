YEMEK

Herkes tarif isteyecek! Bal kabağı ekmeği tarifi: Evde pratik ve leziz bal kabağı ekmeği yapımı...

Bal kabağı, sonbaharın en sevilen lezzetlerindendir. Sadece tatlılarda değil, ekmek yapımında da enfes olur. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bal kabağı ekmeği, hem sağlıklı hem de mis gibi kokusuyla sofralarınıza sıcak bir dokunuş katacak. İşte adım adım bal kabağı ekmeği tarifi...

Sedef Karatay
Kaç Kişilik -
Hazırlık Süresi -
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/Porsiyon -

Bal kabağı ekmeği, sıcacık fırından çıktığında tereyağı veya krem peynirle servis edildiğinde harika bir lezzet sunar. Kahvaltıda çayın yanında keyifle tüketebilirsiniz!

MALZEMELER

  • 500 g un
  • 400 g bal kabağı
  • 50 g tereyağı
  • 1 paket kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • İsteğe göre: Kabak çekirdeği yada ceviz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tezgah için biraz un

TARİF

  • Bal kabağı püresi hazırlığı: Bal kabağını küçük parçalara kesin ve 5-6 dakika haşlayın. Ardından el blenderi ile püre haline getirin.
  • Hamuru yoğurma: Bir kaba 500 g unu alın ve püre haline getirdiğiniz bal kabağını ekleyin. Üzerine kuru maya, tuz, şeker, tereyağı ve zeytinyağını ilave edin. Tüm malzemeleri iyice yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.
  • Mayalandırma: Hamura yuvarlak bir şekil verin, üzerini bir bezle örtün ve 45 dakika boyunca sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakın.
  • Pişirme: Mayalanan hamurun üzerine bıçakla üç adet yarık kesin. Önceden 220°C’ye ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

