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  4. Herkesin bilmesi gerekiyor! Karbonat mı daha iyi kabartır, kabartma tozu mu?

Herkesin bilmesi gerekiyor! Karbonat mı daha iyi kabartır, kabartma tozu mu?

24.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamur işlerinin daha kabarık ve pofuduk durması isteniyor. Özellikle keklerde ve poğaçalarda sıklıkla kullanılan karbonat veya kabartma tozu hamur işlerinin çok daha fazla kabarmasını sağlıyor. Mutfakla ilgilenen birçok kişi hangisinin daha fazla kabarma sağladığını bilmiyor. Karbonat mı daha iyi kabartır, kabartma tozu mu? İşte cevabı...

Herkesin bilmesi gerekiyor! Karbonat mı daha iyi kabartır, kabartma tozu mu?

Tatlıları, kurabiyelerin, hamur işlerinin içerisine katılan ufacık malzemeler bile tüm yemeğin tadını değiştirebiliyor. Bu nedenle eklenen malzemelere oldukça dikkat etmek gerekiyor. Ev hanımları karbonat ve kabartma tozunun farkını merak ediyor. Bu çok benzer iki malzeme tatlılarınızın kıvamını değiştirebiliyor.

KABARTMA TOZU VE KARBONATIN FARKI NEDİR?

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Temelde ikisi de aynı gibi dursa da aslında ikisi arasında ciddi farklar var. Biraz bahsedecek olursak; karbonatın içerisinde saf bir halde sodyum bikorbonat olarak tanımlanan kimyasal bir madde bulunuyor. Çok güçlü bir yapısı olduğu için hamur işlerinin içerisinde doğrudan kullanılmaması gerekiyor. Bu nedenle limonla buluşturup aktif hale getirilip tariflerde kullanımı oldukça mühim.

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Kabartma tozu ise karbonat ve bir tür kimyasal sıvının birleşimi sonucunda elde edilen bir madde.Karbonattan farklı olarak herhangi bir asidik desteğe ihtiyaç duymadan doğrudan tariflere ilave ediliyor.

KARBONAT MI KABARTMA TOZU MU DAHA İYİ KABARTIR?

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Eğer kekleriniz, pastalarınız daha pofuduk kıvamlı ve yumuşacık olsun isterseniz tercihiniz kabartma tozundan yana olsun. Çünkü kabartma tozu çok daha yumuşacık dokularda tarifler hazırlamanıza destek olacaktır. Daha tok ve yoğun kıvamlı tarifler hazırlamak istiyorsanız ve daha geç bayatlamasından yanaysanız da karbonat kullanmanızı öneririz. Her ikisi de tarifleri aynı şekilde kabartsa da kıvam farklılıkları yaratıyorlar.

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