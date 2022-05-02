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Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Vladimir Putin’in ‘gizli oğulları’ yeni raporda yer aldı

02.05.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun süredir ilişkisi olduğu konuşulan eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın iki 'gizli oğlu' olduğu iddia edildi. İsviçre basını Alina Kabaeva'nın 2 erkek çocuğu dünyaya getirdiğini ve bu çocukların babasının Putin olduğunu manşetlerine taşıdı.

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Vladimir Putin’in ‘gizli oğulları’ yeni raporda yer aldı

İsviçre gazetesi Sonntagszeitung'un son haberindeki iddiaya göre, Putin’in Kabaeva’dan dünyaya gelen oğulları 4 yıl arayla doğdu. Rusya-Ukrayna savaşından öncesinden Kabaeva ve Putin’in ikiz çocukları olduğuna dair dünya basınında spekülasyonlar yer alıyordu.

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Gazetenin kimliğini gizli tuttuğu kaynağı çocuklardan birinin 2015 yılında büyük güvenlik önlemleri altında İsviçre’deki lüks bir doğum kliniğinde dünyaya geldiğini söyledi. Diğer çocuğun ise 2019 yılında Moskova’da doğduğu belirtildi.

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HİÇBİR DOĞUMA GİTMEDİ

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Gazetenin ismini vermek istemediği kaynağına dayandırdığı bilgilere göre Putin, erkek çocuklarının doğumunda bulunmadı. Gizlilik esasına göre yürütülen doğumlarda Putin’in ailesinin herhangi bir ferdi de hastaneye gelmedi.

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Gazetenin kimliğini gizli tuttuğu kaynağı çocukların babasının Putin olduğunu belirterek yaptığı açıklamada 'Alina'nın başka bir ilişkisi yoktu. Bu onun için çok tehlikeli olurdu' ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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