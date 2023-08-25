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Heyecanla bekleniyordu! Yalı Çapkını'ndan ilk kare geldi! Beğeni yağmur olup yağdı

25.08.2023 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını ikinci sezon çekimleri için start verdi. Haziran ayında sezon finaline giren dizinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyordu. Gaziantepli iki ailenin hikayesinin anlatıldığı dizide beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolü paylaştığı cuma akşamlarının rekortmen dizisi Yalı Çapkını ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İkinci sezonu heyecanla beklenen dizinin resmi sosyal medya hesabından dizinin hayranlarını sevindirecek bir kare geldi.
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Fenomen dizinin kadrosunda Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Şerif Sezer, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Gözde Kansu, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Ersin Arıcı ve İrem Altuğ gibi isimler bulunuyor.

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Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yalı Çapkını'nın ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.

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İKİNCİ SEZON ÇEKİMLERİNE BAŞLANDI

Haziran ayında yayınlanan 36. bölüm ile sezon finali yapan dizinin geçtiğimiz günlerde ikinci sezon çekimlerine başlandığı açıklanmıştı.

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Dizinin resmi Instagram hesabından beklenmedik bir paylaşım yapıldı.

Başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun karavan önünde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıldı.

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BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan fotoğrafa 'Dün spoiler vermiştik. 2. Sezonun ilk setinden fotoğraf geldi. Heyecanlıları görelim!' notu düşüldü.

Paylaşımı gören kullanıcılar 'Özlemiştik', 'Bak nasıl geldi enerci', 'Beklenmedik bir anda oldu', 'Çok özlemişim canım çiftim', 'Bunu görmeye çok ihtiyacım vardı' gibi yorumlarda bulundular.

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Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz ay beraber tatil yaparken görüntülenmiş ve aşk yaşadıkları ifşa olmuştu.

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Sonrasında ayrıldıklarına dair haberler çıkmış fakat ikili tekrar barışmıştı. Ünlü çiftin yeni sezonda dizide neler yaşayacağı merakla bekleniyor.

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