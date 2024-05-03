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  4. Erken seçim tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt! "Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süre var"

Erken seçim tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt! "Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süre var"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.05.2024 18:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak "1 Nisan sabahı itibarıyla seçim gündemini geride bıraktık. Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süre var" dedi.

Erken seçim tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt! "Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süre var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde konuştu. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak Türkiye'nin önünde seçimsiz 4 yılın olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonu düşürmek için adımlar atıyoruz" dedi.

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Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"YARALARIMIZI SARACAĞIZ"

MÜSİAD camiasının, 6 Şubat depremlerinin ilk anlarından itibaren sergilediği dayanışmayı takdirle karşılıyorum. Bu felakette insanlarımızı kaybetmekle kalmadık, 104 milyar dolarlık devasa bir faturayla da karşılaştık. Böyle bir yükün altından kalkmanın kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz. MÜSİAD gibi kuruluşlarımızla birlikte yaralarımızı saracağız.

"BU KARARLA BATI'NIN BİZİM ÜZERİMİZE NASIL SALDIRACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Türkiye, Gazze'ye gönderdiği yardım malzemeleriyle dünyada ilk sıradadır. İsrail ile ilgili ticari olarak bazı tedbirler aldık. Dün itibarıyla İsrail ile ihracat ve ithalatı durdurduk. Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle kavga veya düşmanlık peşinde değiliz. Coğrafyamızda kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Aldığımız bu kararla Batı'nın bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Türk iş adamlarına şunu söylüyorum; dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur. Zaman zaman bana da geliyor, bu bazı sıkıntılara neden olabilir diyorlar biz doğru yaptığımızın şu anda farkındayız.

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ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA YANIT

Deprem ve bölgesel çatışmalar yanında son bir yılda ülkemiz ekonomisini zorlayan 3 seçim yaşadık. 31 Mart seçimlerini Türkiye'ye yakışır bir olgunlukla tamamladık. 1 Nisan sabahı itibarıyla seçim gündemini geride bıraktık. Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süre var.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyonu düşürmek için adımlar atıyoruz. Hayat pahalılığı meselesini enflasyonu düşürüp çözüme kavuşturacağız.


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Recep Tayyip Erdoğan
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