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Heyecanlandıran keşif: Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Tam 4 bin yıllık

15.12.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da Atatürk Baraj suyunun 15 metre çekilmesiyle 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı. Höyükte yapılan incelemede mimari yapı ve milattan önce 2 bin yılına ait çanak, çömlekler tespit edildi.

Heyecanlandıran keşif: Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Tam 4 bin yıllık

Kurak ve sıcak geçen yaz döneminde suların çekildiği Atatürk Baraj göletinden tarih fışkırdı. Suların yaklaşık 15 metre çekilmesi ve suyun aşındırması ile oluşan doğal tahribat toprak altındaki tarihi ortaya çıkardı. Adıyaman merkeze bağlı Ürgüç köyü sınırlarında yer alan ve Gavur Tepe olarak bilinen yerde höyük yapı ortaya çıktı. Köylü vatandaşlar tarafından fark edilen höyük ile ilgili Adıyaman Müze Müdürlüğüne bilgi verildi. Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Ezer ve Müze Müdürü Mehmet Alkan, yarım adada incelemede bulundu. Duvar ve mimari yapı, ortaya çıkan çanak ve çömlekleri inceleyen Ezer ve Alkan, buranın milattan önce 2. Yüzyıl ile tarihlendiği, 4 bin yıllık bir höyük olduğunu bildirdi.

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TAŞ BALTALAR VE TAŞ ALETLER TESPİT EDİLDİ

2013 yılından beri yüzey araştırması yapan ve son 2 yılda Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut’un talimatıyla bu yüzey araştırmalarını derinleştiren Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Ezer, “Yaptığımız incelemede buranın bir höyük olduğu anlaşılıyor. Atatürk Baraj sularının çekilmesiyle birlikte doğal bir tahribat oluşmuş. Bu tahribat sonucunda bazı arkeolojik kalıntılarda yüzeye çıkmış. Yaptığımız incelemelerde bir höyük oluşumu ve bu höyük oluşumunda ise milattan önce 2. bin yıl yerleşmesi olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hem buradaki seramik kalıntıları bize bunu çok net gösteriyor. Yani günümüzden 4 bin yıl öncesine ait bir yerleşimin varlığı kesin olarak burada var. Öncesi dönemlere aitte bulgular da söz konusu olabilir. Yüzeyde yaptığımız incelemelerde yüzeyde duvarlar tespit ettik. Mimari yapılar ortada çıkmış. Suyun aşındırmasıyla ortaya çıkan duvarlar buranın mimarisi hakkında bize fikirler veriyor. Biz Adıyaman Üniversitesi olarak yüzey araştırmalarımızı zaten sürdürülüyor. Özellikle son 2 yılda Adıyaman’ın tarih öncesi dönemlerine eğildik ve milattan önce 700 bin yıl öncesine kadar giden, taş baltalar ve taş aletler tespit ettik” dedi.

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İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise, aldıkları bir ihbar sonrasında harekete geçtiklerini belirterek, “Adıyaman Müze Müdürlüğüne gelen ihbar sonucunda Adıyaman merkeze bağlı Ürgüç köyü Gavur Tepe bölgesinde Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sebahattin Ezer ile birlikte incelemede bulunduk. Bu höyükte baraj sularının çekilmesi ve aşındırması sonucunda mimari yapı ve çanak, çömlekler ortaya çıkmış. Burada yaptığımız inceleme sonucunda mimari yapı ve milattan önce 2 bin yılına ait çanak, çömlekler tespit ettik” diye konuştu.

İHA

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