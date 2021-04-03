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  4. Heyecanlandıran keşif! 2 bin 400 yıl sonra lahit mezar gün yüzüne çıktı

Heyecanlandıran keşif! 2 bin 400 yıl sonra lahit mezar gün yüzüne çıktı

03.04.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2400 yıllık gün yüzüne çıktı. Vinç yardımıyla açılan lahit kapağı herkesi heyecanlandırdı. Lahit Kapağı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılımıyla açılırken Lahit içerisinde Mausolos döneminin ileri gelenlerinden karı kocaya ait kemikler ve eşyalar çıktı.

Heyecanlandıran keşif! 2 bin 400 yıl sonra lahit mezar gün yüzüne çıktı

Bodrum Yokuşbaşı mahallesi Cevatşakir caddesi üzerinde inşaat kazısı esnasında lahit mezar bulundu. Bodrum Sualtı ve Arkeoloji müzesi müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine inşaat alanı koruma altına alındı. Yapılan kazı çalışmalarından mausolos dönemine ait lahit mezar bulunu. Lahit mezar kapağının açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’da katıldı.
Vinç yardımı ile yaklaşık 2 metre uzunluğundaki lahit mezarın 1 ton ağırlığındaki kapağı 2400 yıl sonra ilk defa gün yüzüne çıktı. Mezar içerisinde mausolos döneminin ileri gelen ailelerinden karı, kocaya ait kemikler, vazo, gözyaşı şişesi ve değerli eşyalar mezardan çıktı. Bakanın incelemelerinin ardından arkeologlar tarafından hasas bir şekilde üstü kapatılarak inceleme başlatıldı.

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Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bakan Ersoy, mezarın içerisinde bir kadın bir erkek mezarı çıktığını ifade ederek "Mezarın içerisinde bir bay ve bayanın iskeletleri var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Milattan Önce 4. yüzyıla ait Halikarnasosun bir doğu nekropol kısmı olduğu düşünülüyor. Bizi sevindiren yanı hiç bozulmamış olması. Hiçbir yerden de hasar almamış gömüldüğü gibi kalmış. İçindeki malzemelerde hiçbir sarsıntıdan etkilenmemiş." İfadelerini kullandı.

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Mezardan eşyalarından çıktığını söyleyen Bakan Ersoy, "Değerli eşyaların çamurun altında olduğu düşünülüyor. Bunların hepsini bulacaklar. İyi bir değer oldu. Kazı çalışması Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi tarafından yürütülüyor. Mezardan çıkarılan tüm eserler müzeye götürülerek sergilenecek" dedi.

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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Burası Halikarnasos’un Doğu kenti ve mezarlığıdır. Batıdaki mezarlıklar ise antik kentin sırtındadır. Buralar her kazıldığında kesinlikle önümüze mezarlar çıkıyor. Bazı mezarlar daha değerli, lahitlerin içerisinde olanlar var. Bura da yaklaşık 10 yakın mezar var. Bu lahitlere gömülenler biraz daha asilzadeler. Onlardan birinin mezarı açıldı” dedi.

İHA

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