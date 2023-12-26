Heyelandan yola düşen kayanın isabet ettiği otomobil uçuruma yuvarlandı

Kentte merkeze bağlı Seyitler köyü yolunun 3'üncü kilometresinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kopan irili ufaklı kaya parçaları, önlem amaçlı yamaca konulan çelik ağları da yırtarak kara yoluna düştü.

TERS DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTI

Yolda seyir halinde olan Fatih G.'nin kullandığı otomobilin, üzerine de kaya parçası isabet etti. Manevra yapan sürücünün, kontrolünden çıkan araç, yol kenarında çarptığı bariyerleri de aşarak yaklaşık 15 metrelik yükseklikten yuvarlandı.



Düştüğü noktada ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.



Karayolları ekipleri de kaya parçalarıyla dolması sonucu ulaşıma kapanan yolda, önlem alarak iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Köy halkının bulunduğu bir minibüsün de heyelandan son anda kurtulduğu öğrenildi. (DHA)







