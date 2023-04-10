Heykeltıraş nasıl yazılır, heykeltıraş yazımı nasıl olmalıdır? Heykeltıraş mı heykeltraş mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Heykel ve tıraş sözcüklerinin bir araya gelerek yeni bir anlam ifade etmesi ile oluşan heykeltıraş sözcüğünün yazımı sıklıkla karıştırılır. Arapça kökenli heykel ve farsça kökenli tıraş sözcüklerinin bir araya gelmesi ile yeni bir anlam oluşur. Heykel yapan sanatçı anlamına gelen heykeltıraş sözcüğü bazı kaynaklarda ayrı yazılır. Heykel tıraş şeklinde ve heykeltraş şeklinde kullanımı görülür. Bu durumda kelimenin doğru yazımı bilinmedikçe hata yapılabilir. Sözcüklerin doğru yazılışını Türk Dil Kurumu sözlüğünde ve diğer sözlüklerde bulmak mümkündür. Heykeltıraş sözcüğünün de doğru yazımı sözlüklerde gösterildiği gibi heykeltıraş olarak yazımıdır.

Heykeltıraş nasıl yazılır?

Sanatın pek çok dalı vardır. Müzik, resim ve heykel bu dalların başında gelir. Mermer ve kil başta olmak üzere sert maddelerin yontularak şekil verilmesi, kalıba dökülmesi ya da yoğurulması ile insan, hayvan ve benzeri şekillerin elde edilmesine heykel sanatı denir. Tarihi oldukça geçmişe dayanan heykeller günümüzde de yaygın olarak rastlanır. Heykele şekil veren ve yontan kişilere de heykeltıraş denir. Kelime telaffuzunda oldukça kolay olmasına rağmen yazımında zaman zaman yanlışlıklar yapılabiliyor. Heykeltıraş yazımı ayrı mı bitişik mi karıştırıldığı gibi heykeltıraş mı heykeltraş mı şeklinde de karışıklıklar görülüyor. Sözcüğün doğru şekilde yazımı bitişik ve tıraş şeklindeki “heykeltıraş” olarak belirtilmiştir. Diğer yazım şekilleri ise yazım yanlışına yol açacaktır.

Heykeltıraş doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Heykeltıraş sözcüğünün doğru yazımından emin olabilmek için Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakılabilir. Heykeltıraş TDK sözlüklerinde bitişik şekilde yazıldığı görülür. Heykel tıraş ve heykeltraş şeklindeki yazımlar cümlede yazım yanlışı ve anlam bozukluğuna neden olacaktır. Sözcüklerin doğru şekilde yazılması dilimizi doğru kullanmak ve anlam bozukluğu olmadan cümle kurmak için önemlidir. Heykeltıraşın doğru ve yanlış kullanımı cümleler ile örneklenebilir: