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Sosyal medya fenomeni Anthia Mo, babasına cinsel içerikli videoları gönderilince isyan etti! “Artık erkeklerden hoşlanmıyorum”

10.06.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Anthia Mo, dindar bir ailede büyüdüğünü ve bu nedenle uzun yıllar boyunca sosyal medyadan yaptığı paylaşımları anne ve babasından sakladığını itiraf etti. Sosyal medyada seksi fotoğraf ve videolarını paylaşan Mo, bir takipçisinin paylaşımlarını babasına göndermesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Takipçisinin işini ifşa ettiğini söyleyen Mo, duruma isyan etti.

Sosyal medya fenomeni Anthia Mo, babasına cinsel içerikli videoları gönderilince isyan etti! “Artık erkeklerden hoşlanmıyorum”

Sosyal medya fenomeni hayranlarından gelen tuhaf istekleri açıkladıktan sonra başına gelen ilginç bir olaydan söz etti. Dindar bir ailede büyüdüğünü ve ebeveynlerinin kendisini haftada en 3 kez kiliseye gitmeye teşvik ettiğini dile getiren Mo, üniversite eğitiminin sonrasında sabit bir işte çalışmak yerine sosyal medyada seksi fotoğraf ve videolarını satmaya başladı. Yaptığı işi ailesinden saklayan Mo, bir takipçisinin pozlarını babasına göndermesi üzerine onunla yüzleşmek zorunda kaldığını itiraf etti.

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“AİLEME GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM”

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Inside OnlyFans podcast'inde konuşan Mo, bir takipçisinin fotoğraflarını babasına gönderdikten sonra ailesiyle arasında büyük bir gerilim oluştuğunu anlattı.

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Bilinmeyen bir numaradan gelen mesajların sonrasında babasıyla yüzleştiğini dile getiren Mo, “Geçen yılın sonlarında bir sorun yaşadım, bu bilinmeyen numarası olan kişi babama benim yarı çıplak fotoğraflarımı ve videolarımı gönderiyordu. Kardeşlerimi benim gibi olmamaları konusunda devamlı olarak uyarıyor. Beni etkilemesine izin vermemeye çalışıyorum ve onlara aslında kendi paramı kazanabildiğimi anlatmaya çalışıyorum. Çok fazla özgürlüğüm var ve dünyayı dolaşabilirim. Aileme göstermeye çalışıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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